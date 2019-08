Busca Robles descongelar sus cuentas

Ciudad de México.- Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social presa por el caso de la Estafa Maestra, presentó una demanda de amparo para levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias, decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, ordenó ayer a los abogados de Robles aclarar "cuál es el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables", antes de resolver si admitirá la demanda a trámite.

El amparo fue presentado el 14 de agosto, un día después de que Robles ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, luego de que un juez federal la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en relación al presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión al frente de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las cuentas de Robles fueron congeladas por la UIF a principios de la semana pasada, y en la lista de personas bloqueadas, también habría sido incluido Emilio Zebadúa, quien fue Oficial Mayor de ambas dependencias en el sexenio pasado.

Se ignora el saldo actualizado de las cuentas de Robles o las instituciones financieras que están abiertas.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido que los jueces federales pueden suspender los bloqueos de cuentas de la UIF, que es una autoridad administrativa, siempre y cuando no exista una solicitud de colaboración internacional para congelar activos de la persona investigada.

Sin embargo, algunos jueces no conceden la suspensión pese a esta jurisprudencia, amén de que la UIF ha recurrido a todo tipo de argumentos jurídicos para sostener que, con los bloqueos, se cumplen obligaciones previstas en tratados internacionales para combatir el lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) también puede pedir al juez de la causa contra Robles que congele sus cuentas --los bloqueos de la UIF han sido declarados inconstitucionales por la Corte--, pero una medida de ese tipo sería poco usual contra una persona que ya está en prisión y vinculada a proceso.



Patrimonio reportado

De acuerdo con su declaración patrimonial presentada a finales de 2018, al cierre de su encargo, Rosario Robles tenía:



$180,517 en una de sus dos cuentas.

$1.7 millones del seguro de separación.



Otros bienes

- Joyas, pinturas, muebles y menaje de casa con valor de $1.2 millones.

- Deudas por 95 mil pesos en dos tarjetas de crédito.

- No se reportó inmuebles o vehículos a su nombre.