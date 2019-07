Busca SAE subastar casa de Lozoya

Ciudad de México.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) trabaja en el proceso para subastar la casa de Lomas de Bezares del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

El director de esa dependencia, Ricardo Rodríguez Vargas, informó que están esperando que la Fiscalía General declare el abandono de esa residencia, cotizada en 30 millones de pesos, aproximadamente.

Sin embargo, reconoció, el proceso podría llevar hasta 90 días, contados a partir de que la dependencia inicio las acciones contra el ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"No la podemos vender hasta que se declare el abandono, es el procedimiento que debemos de seguir, un procedimiento que será más rápido ahora que se publique la ley del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Ha sido un trabajo muy fuerte e intenso con la Fiscalía para poder enajenar estos inmuebles", afirmó.

Al cuestionarle si en la lista están otras casas de Lozoya, como la ubicada en Ixtapa, aseguró que por el momento sólo está la de Lomas de Bezares, pero se prevé que entren todas las incautadas.

"Me imagino que todas las que la Fiscalía incaute pasarían al instituto, pero hasta ahorita sólo es de Las Lomas, porque la transferencia es de la Fiscalía al SAE. Nos estamos reuniendo cada semana con ellos para este tema", añadió.

La residencia de Lomas de Bezares supuestamente se compró en el 2012 por 38 millones de pesos, y en este proceso en su contra, Lozoya intenta recuperar los inmuebles incautados.