Busca veracruzano compra de vacuna Sputnik-V

Agencia Reforma / Vacuna Sputnik-V

Ciudad de México— El empresario Alejandro Cossío Hernández afirmó que obtuvo la exclusividad para distribuir a través de la empresa "CONSTRUMEDIC S.A. de C.V" la vacuna rusa "Sputnik-V" en México, Centroamérica y Sudamérica.

A la par que el Gobierno federal buscó la vacuna en Argentina, el empresario afirmó a REFORMA que suscribió en Miami, Estados Unidos, un contrato con Carat 7 Inc., operadora oficial de "Open Joint Stock Company Management Company of the Russian Direct Investment Fund (RDIF)", quien a su vez es la titular de propiedad industrial de la vacuna desarrollada por el laboratorio Gamaleya.

Explicó que su prioridad es comercializar 4 millones de frascos, que sirven para 2 millones de personas, en el sector privado en México a través de "Imhotep asesores y comercialziadores S.A. de C.V.", pero le da a la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de negociar hasta el 22 de enero.

"Ahora todas las vacunas en el mundo tienen registro emergente, no sanitario, no hay una que pueda tener el registro liberado por la pandemia, pero escuché claramente que el Presidente López Obrador dejó muy claro que si empresarios mexicanos somos capaces y nos organizábamos, habría la facilidad, comprendo que si estas vacunas que tengo, las quiere el Gobierno mexicano, no tengo problema, que se las quede mi cliente más importante que son los servicios de Salud de la CDMX", dijo.

"Tengo firmado y comprometido que una vez Cofepris nos dé la autorización, pueda empezar a traer el primer embarque y comercializarlas en México, porque evidentemente como mexicano antes de venderlas a clientes donde tengo presencia, como Costa RIca y Colombia, donde Ministros de Salud ya me la han pedido, quiero preferenciar a mi País".

En la documentación del 20 de enero pasado, firmada por Serguei Grou, representante de Carat 7 Inc., se explica que la vacuna debe almacenarse en un lugar oscuro, con temperatura no mayor a los 18 grados centígrados bajo cero.

"Oferta de Comercialización: compra inicial de 2 millones de dosis de Sputnik, vacuna vectorial contra SARS COV 2-COVID19, dentro de un plazo de 2 meses, las cuales se pueden adquirir lotes de 500 mil dosis cada semana", se especifica.

"Costo por dosis $27.00 dólares americanos. Carat 7, Inc. entregaría las dosis dentro de los 7 días laborales siguientes a la aceptación de la Orden de Compra".

Cossío Hernández, ex diputado local en Veracruz que asegura ser proveedor de salud desde 1988, añadió que de concretarse la venta en farmacias, se prevé un costo al público de 700 ú 800 pesos por cada dosis, sabiendo que son necesarias dos por cada persona.