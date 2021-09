Buscan a atrapados en el Cerro del Chiquihuite

Reforma

Ciudad de México.- Afectados por el derrumbe del Cerro del Chiquihuite exigieron a autoridades que continúe la remoción de escombros para hallar a los 4 menores y 6 adultos atrapados.

Anoche cesaron las labores de rescate alrededor de las 23:30 horas de ayer y autoridades comentaron a vecinos que continuarían hasta las 7:00 horas de hoy; sin embargo, los afectados que han permanecido en vela dijeron no ver ninguna labor.

"Pónganse a hacer algo, miren la hora que es y no vemos que hagan nada. Si no van a hacer nada, déjenos trabajar. Nosotros somos obreros y sabemos romper piedra. Si no pueden denos chance", comentó un vecino durante una reunión con funcionarios del Gobierno del Estado de México.

A fin de tranquilizar a los vecinos, representantes del Gobierno del Estado permitieron que se acercaran al cordón de la zona cero para observar a elementos de la Guardia Nacional con binomios caninos trabajar.

También les informaron que, para continuar con la remoción de escombros, se tenía que desalojar un total de 80 viviendas del perímetro por un posible desgajamiento, por lo que cuadrilla ya se encuentran realizando un censo.

Protección Civil del Estado de México informó que contará con camiones para trasladar a los vecinos de la Colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección hacia los albergues instalados.

Mientras tanto, pidieron a los voluntarios realizar una relación para que, en cuanto haya condiciones, se sumen a las labores de remoción de escombros.

Y, tras presión, reinician búsqueda

Las labores de búsqueda y rescate en la zona cero del derrumbe en la Colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección se reanudaron tras las exigencias de los afectados.

Personal de Protección Civil han reanudado labores de búsqueda tras haber cesado ayer a las 23:30 horas.

Esto trajo un momento de calma en afectados, quienes momentos antes habían amenazado con entrar a la zona a sacar el escombro ellos mismos si no veían movimiento.

También, ya han permitido a vecinos entrar por sus pertenencias a domicilios aledaños a la zona cero.

Mientras tanto, familias han comenzado a desalojar sus hogares en torno al perímetro del derrumbe.