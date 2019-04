Buscan acuerdos para evitar toma de casetas

Ciudad de México.- Aunque el Gobierno pierde millones de pesos en peajes no cobrados por toma de casetas por manifestantes, el Gobierno federal aseguró que "no usará la ley del garrote".

En su conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está buscando la manera que haya acuerdos con los manifestantes.

Señaló que en algunos casos tienen razón, pero en otros no.

"En otros casos, es la forma de sacar recursos y eso no está bien", expresó.

"Pero ya no es la ley del garrote, estamos convenciendo, persuadiendo, no hay en México un Gobierno autoritario, la única dictadura que existe es la dictadura de la verdad".

Reforma publicó que el paso libre en casetas o el cobro de cuotas "voluntarias" es práctica común todos los días en el sistema carretero nacional.

Hace unas semanas el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dijo que cada día se pierden unos 4 millones de pesos por la toma de casetas.

Tan solo este domingo fueron tomadas 15 terminales en 9 estados.