Buscan con chatbot alertar y orientar por violencia

Ciudad de México.- "Violetta", la confidente digital que busca ayudar a tener relaciones libres de violencia, lanzó su nueva versión en WhatsApp para llegar a más personas.

Floretta Mayerson, una de las fundadoras, explicó que en su primer fin de semana más de 4 mil personas la utilizaron. Mediante la app, los usuarios pueden trabajar en siete objetivos.

Se dan respuestas automatizadas, cuyo contenido es revisado por psicólogos y comunicólogos para que la interacción sea confiable.

Entre las preguntas se encuentra si la persona vivió o vive alguna situación de violencia, si desea crear una relación sana con una pareja o con la familia.

La fundadora explicó que no es una línea de emergencia sino de prevención. El objetivo no es sustituir a los expertos sino orientar para identificar violencia.

"Violetta" fue lanzada en noviembre de 2020 a través de una página web. Desde su creación han apoyado a más de 70 mil personas, 40 por ciento fueron canalizadas con profesionales.

Se ha logrado gracias a una colaboración con Broxel, empresa mexicana de desarrollo de tecnología transaccional, con psicólogos que apoyaron en la creación de un contenido especializado y comunicólogos para hacer los mensajes acorde a una amiga digital.

También, se apoyan de donativos a través de la asociación civil Origen.

"Es uno de los mayores retos, a las personas no les gusta un robot, no se debe sentir robótico, no usar las típicas palabras de robot de servicios de compras, sino ser una amiga digital", explicó Mayerson.

Agregó que la terapia psicológica es un lujo, al que no todos pueden acceder, por lo que el chatbot puede ser una primera orientación.

"El problema es el acceso a la terapia, no alcanzan los terapeutas. Nosotros somos este embudo que cachan y ofrecen este apapacho virtual y ya que tenemos su atención, ayudamos a canalizar con el humano correspondiente", explicó.

La fundadora agregó que la información que envían los usuarios es confidencial, por lo que el chatbot no revelará lo que cuenten a través de los mensajes.

De acuerdo con datos de la ONU, en México hay un psicólogo por cada 100 mil habitantes y los especialistas están divididos de forma inequitativa.

Así funciona

Conoce cómo utilizar el chatbot, ahora por mensajería.

- Puedes contactar a Violetta por WhatsApp en el número 559-225-2523 todos los días del año a cualquier hora.

- Con sólo escribir Hola, te preguntará cuál es el motivo que te lleva a contactarla y dará opciones para orientarte al respecto.

- En caso de requerir ayuda, te canalizará con un psicólogo de forma gratuita.

- La app no es una línea de emergencia, pero te recuerda que puedes marcar al 911 en caso de que estés en riesgo.