Buscan inspirar a más mujeres a la aviación

Reforma

Ciudad de México.- Martha Vera, piloto de aviación, está al mando de la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva de la Asociación Sindical de Pilotos (ASPA) de México, y desde esa trinchera busca que más mujeres se sumen a esta profesión.

Esta Secretaría es resultado de un sueño que Vera impulsó desde 2016, cuando fundó la Comisión de Equidad e Igualdad de Género en este sindicato.

Por eso, partir de este año y hasta 2024, Vera fungirá como secretaria de Género e Igualdad Sustantiva tras haber obtenido el voto de la mayoría de pilotos de ASPA.

Desde esta posición, la capitana del Boeing 787 en Aeroméxico con más de 35 años de trayectoria en la aviación buscará impulsar a otras mujeres para ser pilotos.

"Que (esta profesión) sea una opción en su futuro de vida y cada día ir integrando más mujeres a este medio. Yo creo que primero que nada, visibilizar que sí es posible y sí existimos mujeres en aviación.

"De eso se trata, entre mujeres podernos impulsar y podernos ayudar a hacer posible crear los sueños", dice.

Actualmente, ASPA tiene un registro de 2 mil pilotos afiliados activos, de los cuales 105 son mujeres que vuelan para Grupo Aeroméxico.

Esta capitana, la máxima autoridad en un vuelo, relata que las historias de mujeres pilotos de ASPA han servido para que, las hijas de sus colegas hombres interesadas en ser pilotos, conozcan cómo han vivido la profesión y cómo han afrontado incluso ciertas creencias sobre el género.

Vera reconoce que la profesión de piloto sigue viéndose como exclusiva de hombres, pero no es así.

"Es uno de los retos que hemos tenido que afrontar en esta profesión que está muy estereotipada que es únicamente para los hombres cuando no es verdad. Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades", comenta.

Por otra parte, asegura que en este sindicato todos tienen los mismos salarios, sin distinción de género.

Sin embargo, desde esta posición, ella y las demás trabajan en mejorar convenios de lactancia para todas las sindicalizadas, así como programas de sensibilización y concientización en temas de género.

Sobre su propia historia, esta capitana se dice afortunada porque su padre, que también es piloto, siempre la apoyó en su sueño de estudiar esta carrera.

"Cuando los demás me dijeron que no era posible o que yo era mujer, realmente no era importante porque la persona en la que yo me inspiraba me decía que sí se podía. Entonces, nunca lo vi como un imposible", menciona.