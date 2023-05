Buscan madres a desaparecidos aun en 10 de mayo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Isabel Flores pasará un tercer Día de las Madres consecutivo exigiendo información de su hijo Manuel Alberto en los Juzgados Orales del Reclusorio Sur.

A pesar de que las presuntas responsables de su desaparición fueron detenidas hace dos años y se encuentran en prisión, no han querido dar datos sobre el paradero de Manuel Alberto.

El 4 de febrero de 2021, Manuel Alberto Velasco Flores, de entonces 32 años, salió de su domicilio a las 19:00 horas, ubicado en la Colonia Ampliación Las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, para entregar un pedido de más de 900 baberos de bebé, su forma de tener ingresos luego de perder su empleo por la pandemia.

Antes de desaparecer, su madre lo vio platicando con dos jóvenes que vivían en una casa de junto y, aunque no eran amigos, se conocían desde niños y de vez en cuando platicaban.

"La última vez que vi a mi hijo, ellas fueron las últimas personas con las que estuvo. Yo salí con mi nieto, o sea el hijo de mi hijo, a la papelería y él estaba platicando con ellas. Luego en las cámaras de seguridad, vi que mi hijo se había ido en el coche de ellas con sus baberos y ya no regresó", detalló Isabel.

Después de cuatro meses de investigación por parte del Ministerio Público, arrestaron a las dos jóvenes en junio de 2021, quienes se han negado a hablar.

"Llevo desde el año pasado en audiencias. Justo en febrero del año pasado comenzamos y hasta la fecha no han hablado. Y después de varias semanas sin nada, me citaron en los juzgados este 10 de mayo ¿cómo festejo eso? si sigo sin saber dónde está mi hijo", señaló.

Para Isabel, este día es no escuchar la canción de "Señora", de Denisse de Kalafe, que su hijo siempre le ponía al mismo tiempo que le entregaba un detalle por su día; ahora, este día le trae dolor.

"Yo quisiera decir en mi familia que no quiero nada, que no me hablen. Pero tengo otras dos hijas que también son mamás, y no quisiera echarles a perder su día, así que estoy con ellas, pero por dentro nadie sabe lo que siento", expresó.

Isabel indicó que sólo duerme cuatro horas al día y, al llegar la noche, lo último qué piensa es cómo empezar el día que sigue para encontrar a su hijo, porque, dijo, es una tortura no saber su paradero y si está bien, mal o muerto.

Trabaja la mitad de la semana y el resto se la pasa en los juzgados, buscando algún rastro de Manuel.Madres buscadoras

De acuerdo con Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, el papel de madre buscadora surgió ante la inoperancia de las autoridades, ya que son ellas quienes han tenido que desarrollar sus propias herramientas de búsqueda, dejando de lado su vida profesional y familiar.

"Son ellas las mujeres que han estado al frente aquí en México y en América Latina, la mujer ha tenido el rol de los cuidados", indica.

Mayra Andrade también pasará el Día de las Madres buscando a su hija Nery Mayeli Juárez Andrade, de 14 años, quien desapareció en Guanajuato el 1 de abril, pero que las autoridades capitalinas y del Edomex han detectado su probable presencia en alguna de estas entidades.

De acuerdo con Mayra, su hija salió camino a la escuela y cuando fue a recogerla por la tarde le informaron que no llegó, por lo que estuvo llamando a su teléfono, pero ya no le contestó y ninguno de sus amigos tuvo información sobre ella.

Desapariciones en CDMX

-La Alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor tasa de desapariciones de la Ciudad, con el 44.5 por ciento.

- Sólo se localizan el 40 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas.

-Las Alcaldías con mayor número de desaparición en niñas y mujeres son: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza´, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.