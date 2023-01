Buscan que autor de agresión a saxofonista siga en prisión

CDMX.- El Gobierno federal quiere que Juan Vera Carrizal, imputado como autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos, siga su proceso legal en el penal de Tanivet y no en su domicilio.

"Ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos, este lamentable asunto, se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir, del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave".

"Entonces, yo creo que en estos días se va tener ya la información, todavía el responsable no sale de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no de otorguen esta libertad condicional, que no vaya a su casa porque en efecto es un tremendo daño a la sociedad en general, es la degradación de la justicia un mal ejemplo, entonces, quienes en el Gobierno atienden el tema de derechos humanos, están viendo eso".

"Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más la información para que no vaya a der usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como un pretexto, el debido proceso"

María Elena Ríos fue quemada con ácido en 2019 y sigue sin obtener justicia.

- 9 de septiembre de 2019. Ocurre el ataque a la saxofonista y comunicadora, en Huajuapan de León, Oaxaca.

- El priista Juan Vera Carrizal fue imputado como autor intelectual de la tentativa de feminicidio.

- 2 autores materiales fueron detenidos.

- Juan Vera Hernández, hijo del detenido, está prófugo.

- El juez Teódulo Pacheco concedió a Vera continuar el proceso en arresto domiciliario.

- Vera Carrizal dijo: "Necesito salir porque tengo el mal del Parkinson".

- María Elena, ahora de 29 años, sufrió quemaduras en los brazos, cara y tórax.