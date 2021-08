Buscará AMLO asumir futuros daños por presa

Cañadas de Obregón, México.- En un intento por llegar a un acuerdo respecto de la terminación de la presa El Zapotillo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció operarla por debajo de la capacidad para la que fue originalmente proyectada con lo se garantizaría que no habría inundaciones.

Asimismo, ofreció un seguro contra posibles daños, el cual sería firmado por él mismo y tendría el rango de un decreto presidencial.

"La buena nueva es decirles: no se van a inundar y darles la garantía de que eso no va a suceder. Explicar técnicamente por qué y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro, de cualquier situación extraordinaria, algo no previsto, cualquier cosa que pudiese suceder, como una especie de seguro en donde el Gobierno federal se compromete a hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblos.

"Yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley mediante un decreto para que estén completamente seguros de que no va a suceder nada que afecte a los pueblos, que no se van a inundar", prometió López Obrador.

Sin embargo, reconoció, este nuevo proyecto va a implicar que sólo se abastecería de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara y no a la ciudad de León, Guanajuato, como se había planeado.

"Esta alternativa no es lo deseable, es lo posible en términos técnicos, porque la presa fue diseñada para tener una cortina de 105 metros y se quedaría en 80 metros", indicó.

En un evento realizado a un costado de la cortina de la presa, el Presidente informó que un par de horas antes se había reunido con pobladores de Temacapulín, a quienes les expuso su ofrecimiento, el cual será explicado el próximo sábado por el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, en la plaza del pueblo.

La presa fue proyectada para tener una cortina de 105 metros y actualmente se han construido 80, si se opera con esa altura, aseveró, la poblaciones de Temacapulin, Acasico y Palmarejo, que son las opositoras al proyecto, no correrían riesgo de inundación.

López Obrador dijo que, si pese a lo ofrecido los pobladores se siguen oponiendo, la presa no entrará en operación y sólo se harán obras de seguridad y de mantenimiento por si en un futuro se puede convencer a los pobladores.

Si prospera la propuesta, consideró, se debe buscar la manera de que el agua sea para uso doméstico y no caiga en manos de acaparadores.