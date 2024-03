Buscará Morena a directivos de X para denunciar bots

Tomada de Facebook / Mario Delgado, presidente de Morena

Ciudad de México.- Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que buscará a los responsables de la red social "X" para advertirles sobre el riesgo que implica el uso de bots en el marco de las campañas electorales.

En conferencia, acusó de nuevo a la oposición de ser la responsable de la guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, a través del hashtag como #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataClaudia.

"Hemos decidido buscar a la directiva de X para mostrarle las distintas pruebas que tenemos, que hemos exhibido cada semana sobre el uso de bots y de inteligencia artificial para ensuciar la campaña", dijo.

Delgado indicó que el objetivo del encuentro será explicarles que les parece un riesgo para la red social, para los derechos digitales de los mexicanos y para la participación libre en estos espacios el uso indiscriminado de bots.

El líder morenista informó que también enviarán un comunicado a las otras redes sociales administradas por Meta, así como TikTok y las que sean necesarias para prevenirlas de estas estrategias de guerra sucia que lo que buscan es empañar las campañas electorales.

En opinión del presidente de Morena, los directivos de estas redes sociales no pueden estar ajenos a lo que sucede en ellas, porque eso va contra la naturaleza de las mismas y su prestigio.

"Me parece que X, los directivos, no pueden estar ajenos a que esto suceda en sus redes, porque va en contra del prestigio de su propia red y creo que se pierde la naturaleza de para qué es esa red. No puede ser un instrumento de manipulación, no puede ser un instrumento de ataque, de guerra sucia, sobre todo porque estamos en un proceso electoral", advirtió.

Al igual que la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, Delgado criticó la estrategia de seguridad presentada ayer por la abanderada presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Opinó que en lo presentado por la hidalguense hay una "confusión tremenda", porque plantea regresar al Ejército a los cuarteles, pero al mismo tiempo propone que siga combatiendo la delincuencia.

"No le gusta que el Ejército participe en campañas de vacunación, como lo hizo tan eficazmente para liberarnos del Covid, no le gusta que participen en la construcción de trenes o aeropuertos", indicó.

Delgado ironizó que "su gran propuesta" es una megacárcel, que podría ser una mansión para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

"Su gran propuesta es una megacárcel. No sé si lo que quiere es construirle una mansión a Genaro García Luna, pero la derecha sigue mostrando una falta de idea, de proyecto de país y en el tema que en teoría iba a ser más serio para ellos, para el PRI y el PAN, su candidata terminó bailando", expresó en relación al baile de Xóchitl de ayer.

Para Delgado, el baile de la abanderada de la oposición es un insulto porque es ignorar que su partido inició, con el ex Presidente Felipe Calderón, una guerra de la que el país sigue sufriendo sus consecuencias.

Sobre el informe de violencia política emitido ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Delgado reconoció desconocer su contenido, pero se dijo completamente de acuerdo, porque lo que busca la estrategia de la derecha es la desinformación.

"Que bueno que ya hay una valoración desde la perspectiva de los derechos humanos, porque está el derecho también a la libertad de expresión, pero una cosa es expresarse libremente, manifestar incluso críticas, y la otras tener una manipulación sistemática pagada para afectar a una persona", advirtió.

Ayer, en un inédito informe sobre violencia política en el proceso electoral, la CNDH criticó a Xóchitl Gálvez, elogió el discurso y propuestas de Sheinbaum y condenó la "campaña sucia" contra el presidente.

Finalmente, negó un forcejeo entre Clara Brugada y Sheinbaum en el Zócalo capitalino y cuyo video circuló en redes sociales.

Acusó una manipulación de las imágenes y aseguró que lo que realmente pasó es que Brugada quería darle un abrazo a la candidata presidencial, mientras que ésta quería levantarle la mano, lo que finalmente sucedió.