Buscará PAN a MC para unir voto opositor en 2024

Especial / Agencia Reforma / Los líderes opositores coincidieron en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión

Chihuahua.- Después de un frío saludo con Dante Delgado, el panista Marko Cortés reiteró que busca un acercamiento con el líder de Movimiento Ciudadano para apremiarlo a que se sume a la alianza Va por México.

"Ya de hecho quedamos de vernos pasando la elección del 4 de junio, yo espero que esto ocurra pronto", informó.

Ambos dirigentes se encontraron en Chihuahua capital, donde participaron en los trabajos de la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

El dirigente panista afirmó que si en las elecciones federales de 2021, Movimiento Ciudadano se hubiera sumado a Va por México, esta coalición tendría la mayoría de diputaciones federales.

"De ese tamaño es la irresponsabilidad para con México y de ese tamaño debe ser la exigencia a la que nos sumemos todos o nos pongamos del otro lado, pero que no dividamos el voto opositor.

"Es inaceptable que se divida el voto opositor. En Aguascalientes quien competía contra la hoy Gobernadora Tere Jiménez por el partido del MC era una ex priista-verde ecologista, que se dedicó a difamar a nuestra candidata, tanto que el INE le bajó los spots. En el caso de Durango fue Paty Flores, ex panista, quien se dedicó a atacar al también hoy Gobernador en toda su campaña".

¿Qué le hace pensar a Dante Delgado y a MC que pueden ganar solos la presidencia de la República, para no ir en alianza con ustedes?, se le preguntó.

No, no, seamos objetivos, yo creo que no lo hace por pensar eso.

Ahorita, ¿intercambiaron alguna opinión?

No, solo nos saludamos.