Buscarán que municipios cobren IVA

Ciudad de México— Diputados de Morena y Presidentes municipales anunciaron que buscarán una reforma constitucional en materia fiscal que incluya una redistribución más justa de los recursos y que abra la posibilidad de que los municipios puedan recaudar impuestos como el IVA.

Al recibir las observaciones de Alcaldes de diversos estados del País al Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el actual modelo de federalismo fiscal está llegando a su límite, por lo que su partido tiene la intención de proponer reformas a la Constitución en materia de federalismo y municipalismo mexicano.

El morenista calificó como un despojo el hecho de que la Federación cobre el IVA, ya que ese esquema habla de un sistema político feudal.

"Es claro para mí que si la Federación cobra el IVA, está despojando a los estados de competencia. (...) Eso no es justo, eso habla de un sistema político muy centralizado y, perdónenme la palabra, feudal. Mi opinión, insisto, es que el IVA deben cobrarlo los estados y los municipios", indicó.

El Presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, dijo que uno de los puntos incluidos en el documento de 23 puntos que entregaron a Muñoz Ledo es una reforma constitucional que replantee los mecanismos de distribución a los estados y los municipios, pero también una reasignación de facultades recaudatorias.

De la Rosa se pronunció porque los municipios puedan recaudar gravámenes como el IVA, que en el presupuesto 2019 representa una bolsa de 800 mil millones de pesos.

El Alcalde indicó que actualmente este nivel de Gobierno puede hacerse cargo de impuestos como el predial, sobre hospedaje y de nómina, así como algunos servicios, entre los que se encuentra el agua potable.

No obstante, indicó, estos gravámenes son los que menos aportan a los ingresos totales de la Federación.

"Son los impuestos que menos aportan a los ingresos totales de la Federación, por eso la necesidad de hacer un replanteamiento de las facultades y atribuciones para que los municipios tengan la posibilidad de tener más ingresos independientemente de las políticas adicionales que puedan aplicar en materia de modernización de sus sistemas fiscales, de actualización de sus padrones de contribuyentes; tienen que tener la posibilidad de ampliar sus facultades para poder manejar impuestos locales que contribuyan a un mayor grado de los ingresos, como el IVA, por ejemplo", señaló.

El Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, calificó el actual modelo de federalismo fiscal como caduco, ya que se ha implementado desde hace 35 años sin modificaciones sustantivas.

El morenista dijo que es necesaria una reforma que busque una redistribución más equitativa no sólo entre la Federación y los estados, sino entre los estados y sus municipios.

"Para nosotros resultado de importancia fundamental el poder dar lugar a un nuevo federalismo fiscal; tenemos un sistema caduco que ha imperado desde hace más de 35 años y es fundamental una reforma que busque una redistribución equitativa entre la federación, las entidades y los municipios", reiteró.