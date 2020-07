Buscó amor en ‘solteros 50’ y la estafan vía PayPal

Agencias

Ciudad de México.- Con el anhelo de encontrar el amor, Vivian Hall Vigoritto, se inscribió en la página de citas para personas de 50 años “Solteros 50”, y en lugar de encontrar una pareja fue estafada al hacérsele cobros 6 veces mayor mediante PayPal.

La mujer de 52 años relató que se animó a ingresar al portal el pasado 15 de julio donde se le informó del cobro por 299 pesos al servicio premium, pero el cobro fue por mil 794 pesos.

Vivian señaló que buscó la rectificación en Paypal y después de negativas fue bloqueada, se le realizó el cobro y no se le dio el servicio de la página de solteros.

"Me inscribí a la plataforma de Solteros 50, me cobraron 6 veces el precio y no me dieron el servicio hablé a PayPal y dicen que no me pueden cancelar porque ya pagué dije que no tenía servicio por tal motivo tenían que reembolsar me dijeron que no podía”, declaró.

La afectada hizo pública su denuncia para que las personas que buscan una pareja no sean engañadas y evidenciar la complicidad de Paypal para los cobros excesivos y autorización.

"Ya es muy difícil conseguir pareja. Hay mucha gente que conozco que ha conseguido pareja o amistades en internet, no es malo, lo que es malo es que te roben. Lo que me preocupa no es la página fraudulenta es que PayPal es el que está apoyando estas estafas”, enfatizó.

Pruebas presentadas por Vivian

Otra prueba presentada por Vivian