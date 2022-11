Cabildea Adán reforma electoral con Iglesia Católica

Especial / Agencia Reforma / Adán López, titular de Segob, se reunió con integrantes del CEM para presentarles la reforma político-electoral

Ciudad de México.— El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió este miércoles la reforma electoral ante integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El funcionario federal, que fue invitado a la 113 Asamblea del máximo órgano de la Iglesia Católica, aseguró que los cambios propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de desaparecer al INE, pretenden fortalecerlo y ampliar sus facultades.

"No es cierto que se pretenda desaparecer el Instituto Nacional Electoral con la reforma electoral. Al contrario, se plantea de origen, fortalecerlo. ¿Por qué? Porque el INE absorberá las funciones de los órganos electorales locales", dijo.

"Lo que sí estamos proponiendo de fondo, es que los procesos electorales no cuesten ya tanto dinero y por eso apoyan la reforma la mayoría de los mexicanos, porque es injusto que un consejero electoral tenga ingresos por 350 mil pesos, cuando un maestro de Baja California Sur tiene ingresos por 8 mil pesos mensuales".

Tras pedir a cardenales y obispos que tengan confianza en la reforma que impulsa el Ejecutivo federal, el titular de Segob recordó que el INE es una institución construida gracias a la lucha de personajes que pelearon por la democracia en el País.

"En términos generales, pues eso es, confianza. Nosotros, quienes pertenecemos a este movimiento, y les consta, apostamos mucho para la construcción del organismo que hoy dirige las elecciones, como lo hicieron en su época mexicanos ejemplares, como Luis H. Álvarez, Cuauhtémoc Cárdenas", dijo.

"Y el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues insistió en lo mismo, en que el cambio tenía que darse por la vía pacífica. Y fueron todos aportando para construir el organismo que hoy conduce las elecciones. Por ejemplo, ahora ya hay obligación de contar voto por voto en caso de que la victoria sea por determinado porcentaje".

El 31 de octubre, la CEM expresó sus preocupaciones por reforma electoral, a la que calificó de regresiva, por representar un agravio a la vida democrática.

"Constituye un agravio a la vida democrática, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del Gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista.

"La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan", apuntó en un pronunciamiento público".

Señala desidia de autoridades previo a militarización

Por otro lado, al justificar la reforma que prolongará la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, el Secretario de Gobernación, Adán López, reconoció que la decisión se tomó ante la incapacidad de las autoridades de crear corporaciones policiacas civiles, confiables y capacitadas.

Según el funcionario, las autoridades actuaron con desidia, por lo que ahora se debe recurrir a las instituciones castrenses para hacer frente a los problemas de inseguridad que vive el País.

"No hemos sido capaces de organizar policías civiles que sustituyan a la policía municipal o que hagan las tareas de las policías municipales y que sustituyan también o fortalezcan la policía estatal. ¿Por qué no hemos sido capaces? Porque nos encontramos con toda una serie de vicios, el 30 por ciento de los municipios no tienen policías, porque quienes llegaron a presidentes municipales pactaron con la delincuencia o han sido amenazados", dijo.

"Quizá en parte porque la pandemia del Covid paralizó todas las actividades, pero también no lo hicimos porque hubo mucha desidia".

El también ex Gobernador de Tabasco aceptó que con la actuación de militares, marinos y guardias nacionales en tareas de seguridad se pueden registrar irregularidades. Sin embargo, prometió que los responsables de cualquier abuso serán castigados.

"Desde luego que a veces se cometen algunas irregularidades, y para eso está el Estado, para corregirle si algún elemento de las Fuerzas Armadas o algún elemento que preste servicio público actúa de mala manera, pues yo les garantizo que no habrá impunidad para nadie", agregó.