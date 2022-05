Cada país decide si asiste a Cumbre de las Américas: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su negativa de asistir a la Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, pueda afectar la relación bilateral con ese país.

"La relación con Estados Unidos es muy buena, hablando de gente buena, el presidente Biden es un hombre de buenos sentimientos, no hay problemas con él", aseveró, desde Monterrey.

"Sin embargo, pues somos distintos y no porque él es el presidente Biden y yo soy Andrés Manuel, sino porque las historias de nuestros pueblos son distintas, nosotros sostenemos que ya no debe haber una política hegemónica en América, en el mundo, que en vez de confrontarnos debe haber una unidad en toda América".

Tras insistir en que es una contradicción convocar a una Cumbre de las Américas, sin la presencia de todos los países, consideró que cada nación es libre de participar o no en el encuentro, que se llevará a cabo en el mes de junio, en Los Ángeles, California.

Sostuvo que México no hace llamados a otros para que sumen a su postura de no acudir con la representación presidencial.

"Es decisión de cada quien, independiente, soberana, cada quien tiene que decir, nosotros no vamos a actuar de manera protagónica llamando a otros gobiernos para que no asistan ni para que asistan", dijo.

"Que cada quien asuma lo que considere más adecuado, pero ojalá sí nos encontremos todos, es América y hay que seguir escuchando a los Tigres del Norte".

López Obrador reiteró que el presidente Biden podría conseguir el reconocimiento de otros países, si decide convocar a todos, sin exclusiones.

-¿Si no van los mandatarios, será un fracaso para Biden?, se le preguntó.

"No hay que verlo así, la política no es maniquea, no es de negro y blanco, son circunstancias. Yo pienso que si se invita a todos va inaugurarse una etapa nueva en las relaciones de América y se le va a deber al presidente Biden.

"Nosotros vamos a reconocerlo y si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas maneras iría una representación, del Gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría", respondió.