Cae 53% emisión de títulos en la UNAM; estudiantes interpusieron queja ante la CNDH

UNAM DEMORA TÍTULO A 20 MIL ESTUDIANTES

Veinte mil estudiantes de posgrado y de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no recibieron su título profesional durante la contingencia sanitaria por covid-19 en 2020. A falta de esa certificación hubo casos en los que perdieron becas, truncaron sus estudios o fueron rechazados en alguna oferta laboral.

Mientras hace dos años, la UNAM emitió 37 mil 375 títulos profesionales, el año pasado solamente entregó 17 mil 461, de acuerdo con la solicitud de información por transparencia número F6440000010321, a pesar que la matrícula de estudiantes en ambos años fue muy similar, con 167 mil alumnos a nivel licenciatura y 18 mil 500 en posgrado.

Alumnos como José Manuel Moreno, egresado de la Facultad de Derecho, considera esta afectación a miles de alumnos una violación contra sus derechos de educación y trabajo, por lo que el 21 de febrero interpuso —junto con medio centenar de alumnos— una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “contra la omisión por parte de la UNAM para atender los trámites académicos-administrativos de los cuales está encargada”.

"Me encuentro coordinando esfuerzos junto con otros compañeros, quienes al igual que yo no han logrado tener su título profesional debido a la ineficacia de la UNAM para dar trámite a todas las solicitudes que tiene. Es por esta razón que decidimos presentar una queja ante la CNDH, pues a todos los universitarios nos han negado el acceso a la educación y al trabajo”, aseguró Moreno en entrevista con Excélsior.

Sin embargo, la CNDH todavía sigue evaluando si admite o no la queja general y los escritos de los 50 alumnos.

Hace dos semanas, este diario publicó que, a un año de la pandemia, la UNAM no ha logrado ofrecer alguna respuesta a la solicitud de miles estudiantes de licenciatura y de posgrado que demandan la reanudación de trámites administrativos que les permita obtener sus títulos universitarios y, con ello poder, continuar con otros estudios o bien insertarse en el mercado laboral, por lo que se creó un grupo privado en Facebook con más de siete mil miembros llamado: Titulación UNAM 2020-2021.

En este grupo, los estudiantes denuncian los problemas que enfrentan con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para realizar trámites y los impedimentos para liberar sus títulos profesionales, con los que aspiran a conseguir un trabajo.

"Derivado de la información que se publicó en el periódico Excélsior, me enteré que somos miles los estudiantes de la UNAM afectados por la titulación. En mi experiencia, desde mediados de 2020 tuve derecho a iniciar mis trámites, pero a causa de covid-19 se ha visto frustrado, pues aunque la UNAM implementó un supuesto esquema digital, la realidad es que no hay atención, porque se han ido suspendiendo labores del personal administrativo y todo ha quedado en el aire. Eso me ha afectado de una manera muy importante, porque como abogado, si no tienes la cédula profesional, simplemente no puedes litigar”, aseguró Luis Eduardo Velázquez, egresado de la Facultad de Derecho.

Aunque la DGAE, área de la UNAM encargada del Departamento de Títulos y Departamento de Revisión de Estudios Profesionales, tiene 309 trabajadores adscritos, entre personal de base, de confianza y funcionarios, durante la contingencia por el virus SARS-CoV2 sólo 33 empleados laboraron e hicieron la emisión de revisión de estudios y de títulos, de acuerdo con la solicitud de información.

"Los universitarios pedimos que la UNAM se ponga a la altura de los problemas, porque ofrecer un correo con el que te contestan cada dos meses no significa digitalizar un trámite. La institución tiene la responsabilidad de atender las situaciones de los universitarios”, concluyó Moreno.

Desde la publicación del 21 de febrero de esta casa editorial titulada: “La pandemia deja sin título a 7 mil alumnos; se les dificulta tener empleo o seguir sus estudios”, se solicitó la postura de autoridades de la UNAM sobre los problemas que pudiera estar presentando en su operación la DGAE, pero, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.