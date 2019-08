Cae Carlos Ahumada, expareja de Rosario Robles

Ciudad de México.- Carlos Ahumada, el detonador de los videoescándalos de 2004 que llevaron a prisión a cercanos colaboradores del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, fue detenido ayer en Buenos Aires, Argentina.

A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol y la Policía Federal de Argentina aprehendieron al argentino por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos en perjuicio de nuestro país.

La expareja sentimental de Rosario Robles fue capturado en el aeropuerto internacional Jorge Newbery de la capital argentina, en posesión de una cantidad indeterminada de dólares americanos y pesos argentinos, confirmó la FGR.

La orden de aprehensión en contra del exdueño de Grupo Quartz tiene su origen en una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Hacienda en 2016 ante la extinta PGR.

"Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema Interpol, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición", explicó en un comunicado la FGR.

El delito de defraudación fiscal no es grave y, en un principio, no amerita la prisión preventiva de oficio. No obstante, la norma también permite a los jueces considerar otros factores como el riesgo de fuga para dejar en prisión a un acusado.

Ahumada es el tercer personaje relacionado con los videoescándalos de 2004 que en los últimos 40 días ha sido detenido por acusaciones de la Administración que encabeza López Obrador.

Primero fue capturado Juan Collado, su abogado en aquella época, y luego Robles, con quien Ahumada sostuvo una relación sentimental. En ese entonces, René Bejarano acusó a Robles de enviarlo con el empresario para cobrarle un dinero, en una cita que fue videograbada.

El empresario argentino también grabó a Gustavo Ponce Meléndez, entonces Secretario de Finanzas de la ciudad, en casinos de Las Vegas.

Ahumada fue detenido en marzo de 2004 en Cuba y posteriormente deportado y encarcelado en el Reclusorio Norte, acusado de diversos fraudes. Finalmente, el 8 de mayo de 2007 quedó en libertad y tiempo después regresó a Argentina, su país natal.