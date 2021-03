Cae ex aspirante de MC acusado de abuso infantil

Reforma

Ciudad de México.- Urgen visión de género en caso de abuso infantilLa Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que fue detenido José Elías Medel Galindo, ex candidato a una diputación local por Movimiento Ciudadano, quien fue acusado por presunto abuso infantil.

"Cumple @FiscalíaPuebla aprehensión de José Elías N, el caso está en curso en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres", precisó la FGE.

Aunque no se detalló el delito en la orden de aprehensión en San Martín Texmelucan, reportes locales indican que es por pederastia.

En febrero pasado, Grupo REFORMA informó que Medel Galindo fue señalado de abuso infantil tras ser exhibido en fotografías donde besa en la boca a su hija menor de edad.

Asimismo, existe otra imagen en donde el abogado se observa en la cama junto a la niña, aparentemente desnudos.

"Nada mejor que despertar y recitar poesía con mi hija", expuso con la fotografía adjunta.

Movimiento Ciudadano decidió quitarle su registro al precandidato del Distrito 7, tras asegurar que éste no era militante e iba en contra de la conducta intachable que necesitan en el partido.

El político aseguró en febrero pasado, en conferencia de prensa, que los señalamientos sólo eran un ataque político.

"Esto no se vale, las fotografías publicadas datan de hace muchos años, una de ellas 10, cuando mi bebé era recién nacida, esas no las comparten, sólo comparten cuando yo le estoy dando un beso a mi hija, en mi perfil están las fotografías, no tengo por qué eliminarlas", afirmó.

Se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de imputación del detenido, donde la autoridad ministerial especifique el delito.