Cae exejecutivo de banco ligado a caso Oceanografía

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Tabasco a Erick Cervantes Murillo, ex ejecutivo de cuenta de Banamex que presuntamente robó las estimaciones falsas que entregó Oceanografía al banco para obtener créditos señalados de fraudulentos por más de 5 mil millones de pesos.

Agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la FGR, cumplimentaron la aprehensión de Cervantes, cinco años después de que fuera ordenada por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

"La aprehensión de Erick 'C' se realizó con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió en la Ciudad de México", señaló la Fiscalía.

El ex empleado de Banamex ya fue ingresado al Reclusorio Sur, donde en breve el juez federal definirá si queda sujeto a proceso por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en una modalidad que es grave en el sistema de justicia tradicional por escrito, bajo el cual fue acusado.

Cervantes es un personaje clave en la investigación de la FGR sobre la presunta trama fraudulenta que le hizo pasar una temporada en la cárcel a Amado Yáñez Osuna, el dueño de Oceanografía, en su momento la naviera más importante de Latinoamérica.

La base de este caso son 166 estimaciones que la Fiscalía asegura que son falsas y que Oceanografía habría presentado a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos en operaciones de factoraje, lo que constituye el fraude bancario más cuantioso que ha sido llevado a los tribunales.

Cervantes es señalado como el responsable de las autorizaciones de crédito a Oceanografía en la sucursal 144 de Ciudad del Carmen, Campeche, sobre la que tenía jurisdicción desde la sucursal en la que laboraba como gestor comercial de ventas en Villahermosa, Tabasco.

El 19 de febrero de ese año, Banamex envió a un grupo de auditores internos a Ciudad del Carmen para indagar y conciliar los saldos de los préstamos otorgados a la empresa de Amado Yáñez, ya que una semana antes ésta había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.

Los enviados del banco citaron a Cervantes en Ciudad del Carmen y al día siguiente el ahora preso ingresó por la noche en la sucursal de Villahermosa para sustraer las estimaciones que la FGR afirma que son falsas, así como otras que supuestamente fueron alteradas por ingenieros de Oceanografía.

Banamex lo denunció y a la mañana siguiente fue detenido por la Policía de Tabasco, para que luego el Ministerio Público local lo consignara por el delito de robo en la indagatoria FECORO-I-547/2014.

Los documentos sustraídos fueron hallados íntegros en la cajuela de su vehículo y gracias a ello las autoridades tienen documentado el presunto fraude de Oceanografía.

Cervantes, sin embargo, pagó una garantía y fue liberado, debido a que en Tabasco el robo no es considerado un delito grave.

La Procuraduría estatal remitió a la FGR la indagatoria y desde aquel día no había vuelto a tenerse noticia de él, hasta que este jueves fue capturado.