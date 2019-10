Cae ex policía por tortura a Lydia Cacho

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Miguel Mora Olvera, ex agente de la Policía Judicial de Quintana Roo, acusado de la presunta tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

El ex policía fue capturado con base en una orden de aprehensión librada por un tribunal unitario de Quintana Roo por el delito de tortura, en el mismo expediente por el que están prófugos el ex Gobernador poblado Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.

"Miguel 'M', quien fue detenido con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, quedó interno en el Centro de Reinserción Social Cancún, Quintana Roo, a disposición de la autoridad judicial que lo requirió", señaló la FGR en un comunicado.

Mora era agente de la Policía Judicial del estado en 2005, cuando Lydia Cacho fue aprehendida en Cancún, acusada de difamación y calumnias, derivado de una denuncia de Kamel Nacif "El Rey de la Mezclilla" ante la Procuraduría de Justicia de Puebla.

El empresario presentó esta denuncia porque en el libro "Los Demonios del Edén", publicado en ese año por la periodista, era relacionado con fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.

Las torturas en agravio de la periodista presuntamente ocurrieron el 16 de diciembre de 2005, cuando fue aprehendida en Cancún y luego trasladada por tierra hasta Puebla, para ser puesta a disposición de un juez local.

Con la aprehensión de Mora, son ya tres los sospechosos que han sido llevados a la cárcel de diciembre a la fecha, por el caso de Lydia Cacho.

Alejandro Rocha Laureano, agente de la Policía Ministerial, adscrito a la Procuraduría de Puebla, fue detenido el 5 de diciembre pasado en un domicilio ubicado en la capital de esa entidad.

En abril del presente año, la FGR aprehendió en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a Juan Sánchez Moreno, quien en diciembre de 2005 ocupaba el cargo de Comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales, de la Procuraduría de Puebla.

Cabe precisar que en el 2014 José Montaño Quiroz, ex comandante de la Policía de Puebla, fue detenido por este mismo asunto y en octubre de 2017 fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.