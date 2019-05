Cae exjuez por fraude en Infonavit

Mario Alberto Cervera López, ex juez de primera instancia en Compostela, Nayarit, fue detenido por el delito de fraude específico en agravio de Filiberto Villalobos Quintero, uno de los miles de derechohabientes del Infonavit que perdieron su casa a través de juicios simulados en esta entidad.



"Mario Alberto N. fue detenido por existir una orden de aprehensión girada en su contra, por su probable participación en el delito de fraude específico en agravio de una persona de sexo masculino", informó la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado.



"El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, para continuar los trámites de ley correspondientes que decidirán su situación legal".



De acuerdo con Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, la audiencia de formulación de imputación contra Cervera se programó para este sábado a las 14:00 horas.



El pasado 3 de mayo, el Congreso del Estado aprobó el desafuero de Cervera, así como de otros tres jueces estatales y un Magistrado por su presunta participación en el fraude contra alrededor de 60 mil derechohabientes del Infonavit.



Según las investigaciones de la Fiscalía, entre 2013 y 2018, se tramitaron en un despacho particular juicios contra miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos que concluyeron en sentencias para que el Infonavit recuperara miles de casas en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.



Recientemente, el ex presidente del TSJ, Pedro Antonio Enríquez Soto, el Magistrado suspendido, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y el ex juez Baldomero Zamora Rodríguez fueron vinculados a proceso por este mismo caso.