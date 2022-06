Cae exsecretario del 'Góber precioso' por feminicidio

Reforma

Ciudad de México.- Javier López Zavala, ex Secretario de Gobierno con el priista Mario Marín, fue detenido hoy en Puebla presuntamente para ser investigado por el feminicidio de la activista y ex pareja Cecilia Monzón.

El ex político priista, quien fue candidato a la Gubernatura de Puebla en 2010 y en 2019 mostró su apoyo al actual Gobernador morenista Miguel Barbosa, fue interceptado por elementos ministeriales a las 10:54 horas en la Colonia Libertad, ubicada en Puebla capital.

Fuentes ministeriales afirmaron que el político es señalado de ser el autor intelectual del feminicidio ocurrido el pasado 21 de mayo.

En el Registro Nacional de Detenciones se especificó que López Zavala, originario de Pijijiapan, Chiapas, pero con arraigo político en Puebla, fue aprehendido en la Calle 4 Sur, cerca de la Parroquia de la Coronación de Nuestra Madre.

Helena Monzón, hermana de la activista que llegó a México desde finales de mayo para dar seguimiento al caso, confirmó a Grupo REFORMA que López Zavala estaba a punto de ser denunciado por Cecilia para obligarlo a darle pensión alimenticia a un hijo que tuvieron.

"Esto de la pensión alimenticia lo conozco todo, con detalle. ¿Tengo algún elemento para considerar que es el detonante de la situación? No voy a hacer conjeturas, le corresponde a la Fiscalía, espero que no", dijo en entrevista el 25 de mayo.

"Mi hermana era una madre trabajadora, soltera, que se hacía cargo al 100 de un menor, hay un tema de alimentos, revelador de esta situación. Entonces, mi hermana para poder hacer esto había una tía directa, hermana de mi madre, ella fue la que recibió mensajes de condolencias, sí que eso existió, a mí no (me ha contactado), de momento no, no sé si llegase a acercarse a mí, a dar la cara".

De acuerdo con reportes locales, se presume que desde el 2 de junio fueron detenidos dos autores materiales del feminicidio que ocurrió en el Municipio de San Pedro Cholula, quienes señalaron directamente a López Zavala de ordenar el ataque.

Sin embargo, hasta el momento, no existe información ministerial que confirme estos dos detenidos, ni tampoco la detención del ex priista.