Cae subordinada de Cárdenas Palomino por tortura

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en esta Ciudad a la ex agente federal Marisela García Toledo, por el mismo caso de tortura que imputan a Luis Cárdenas Palomino, en agravio de cuatro presuntos secuestradores, incluidos dos familiares de Israel Vallarta.

Jesús Chávez Hernández, juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, dictó formal prisión a la ex suboficial de la desaparecida Policía Federal (PF), al estimar que había los indicios suficientes de haber incurrido en el delito de tortura.

Debido a que este ilícito es grave en el sistema de justicia tradicional, bajo el que se tramitó el expediente, García Toledo permanecerá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla durante el proceso, a menos que un tribunal unitario revoque la decisión del juez.

De acuerdo con la FGR, la Policía Federal Ministerial aprehendió a García Toledo el pasado miércoles en la Alcaldía Iztapalapa, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada el pasado 6 de septiembre.

La ex suboficial es parte de una lista de 13 ex mandos y ex agentes de la desaparecida PF, entre ellos Cárdenas Palomino, por el caso de presunta tortura a cuatro supuestos miembros de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Las vejaciones habrían sido en agravio de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta, y Eduardo y Ricardo Estrada Granados, durante el operativo en el que fueron capturados el 27 de abril de 2012 en la Colonia Carlos Hank González, de la Alcaldía Iztapalapa.

El primero es hermano y el segundo sobrino de Israel Vallarta Cisneros, ex pareja sentimental de Florence Cassez.

A los acusados se les atribuye autorizar e infligir sufrimientos graves físicos y psíquicos, con el fin de obtener una confesión, ya que los detenidos denunciaron que los agentes les propinaron golpes físicos y maltrato psicológico, para que confesaran su participación en un secuestro.

Cárdenas Palomino y García Toledo son hasta ahora los únicos que han sido detenidos y procesados por este asunto.

Continúan prófugos María Soledad Bonilla Tlaseca, Rafael Mayorga Amador, Ricardo Cuatzo Lozano, Christian Arturo Fabila Molina y Alberto Jesús Cano Maldonado, Fernando Valdez Aparicio, Jaime Hazael Gutiérrez Valdez, Julio Ávila Mejía, Maclovio Bárcenas Olmos, Facundo Paul Huerta Pérez y Horacio Parra Rubio.