Caen en Morelia italianos buscados por Interpol

Ciudad de México.- Tres italianos, presuntamente buscados por la Interpol, fueron detenidos por un grupo de ciudadanos en Morelia, Michoacán, por estafar a varias personas con la venta de herramienta pirata.

A través de Facebook, la página Revolución Social, a cargo de Guillermo Valencia, informó la captura de los extranjeros.

En la red social se expuso que los italianos compran taladros, rotomartillos y soldadoras de baja calidad, a los cuales les sobreponen calcomanías de marcas como Makita y Lincoln Electric, consideradas de mayor calidad.

Los presuntos estafadores adquieren la herramienta a precios de entre 800 y mil 200 pesos, y la revenden a un costo de entre 6 mil y 20 mil pesos con facturas falsas.

El miércoles, un primer italiano, identificado como Ferdinando Garofalo, fue detenido en una de las calles de la ciudad junto a su camioneta cargada con herramienta.

Entre sus pertenencias traía una tarjeta de circulación del Estado de México a nombre de Carmine Esposito.

Posteriormente, los ciudadanos se dirigieron a un domicilio particular, donde fueron encontradas decenas de cajas con maquinaria y tres hombres más que se identificaron como Pascual Bruno, Gennaro Cardone y Vincenzo Sigigliano, de nacionalidad italiana.

Tres de ellos, con excepción de Bruno, fueron entregados a autoridades estatales ese mismo día.

La mañana de este viernes, los italianos iban a ser puestos en libertad debido a que el delito que se les imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, sin embargo, durante la madrugada, autoridades federales los recogieron de la cárcel preventiva de Barandilla en Morelia.

"En la madrugada se lo llevó la Interpol, tienen orden de aprehensión en Italia y no sé cuántos países, fue por ellos una camioneta del Gobierno de la República, creo que iban agentes del Instituto de Migración y de Interpol", informó Valencia en entrevista con REFORMA.

"Entiendo que dos tenían orden de aprehensión y uno tenía irregular su estancia aquí en México e iba a ser deportado".

Hasta el momento ni la Fiscalía General de Estado de Michoacán ni la Fiscalía General de la República han emitido información oficial al respecto.