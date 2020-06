Caen familiares de 'El Marro' con 2 mdp y droga

Reforma

Ciudad de México.- Familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), entre ellas su madre, fueron detenidos en posesión de un kilo de metanfetamina y más de dos millones de pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló en un comunicado que las detenciones de presuntos integrantes del grupo delictivo las realizaron la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Guanajuato en el poblado de San Isidro Elguera, en el Municipio de Celaya.

"Entre los detenidos se encuentran María 'N, Juana 'N' y Rosalba 'N', presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial", precisó.

"Hecho que originó diversos ataques a las vías de comunicación, por lo que de manera inmediata las autoridades acudieron a los puntos afectados con la finalidad de liberar el tránsito y garantizar la seguridad de la población".

De acuerdo con fuentes federales, Rosalba "N" es la madre de José Antonio Yépez Ortiz, mientras que Juana "N" sería su prima.

Ayer la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato informó que en total fueron detenidas 26 personas integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre hombres y mujeres.

Mientras que esta mañana, "El Marro" confirmó en videos difundidos en redes sociales que su madre había sido capturada.

"No crean que porque se llevaron a mi madre, ahora póngala de operadora financiera, jefa de cártel, como lo saben hacer, por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos al asunto, no crean que me espanta", dijo en uno de los videos.

En otro, en el que estaba al borde del llanto, pidió el apoyo de sus aliados del Cártel de Santa Rosa de Lima.