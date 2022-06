‘Caguamas gratis’; grupo de jóvenes regalan cerveza a papás por Día del Padre

Excélsior

Integrantes del Grupo Búfalos A.C. Laguna celebraron el Día del Padre repartiendo “Caguamas” a todos los padres de familia que encontraron a su paso durante un recorrido por la ciudad Sol de Oriente, en Torreón, Coahuila.

“Amigos, este domingo, día del padre, vénganse a festejarlo en la ciudad de Sol de Oriente; regalándole bebidas energetizantes a los papás”, dice un joven que graba a las personas que a bordo de vehículos regalan botellas de cerveza a los padres de familia.

“Sólo padres de familia, sólo padres de familia, feliz día del padre. Feliz día del padre, menos a los que no dan pensión; los que no dan pensión no se formen”, agrega el joven mientras sus compañeros reparten las caguamas entre los papás de la zona.

En una grabación que circula en redes sociales, de casi 4 minutos de duración, se observa como los padres se congregan alrededor del vehículo para obtener su cerveza gratis; incluso, hay automovilistas que bajan de su vehículo para recibir su “caguama”.