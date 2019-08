Calculan 3 mil africanos varados en el sur del país

Tapachula, Chis.- En la frontera sur están varados unos 3 mil migrantes de África que no pueden acceder a la regularización o seguir su camino hacia Estados Unidos, alertó la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas.

Al cumplirse 11 días de protestas afuera de la Estación Migratoria Siglo 21, la agrupación de reciente creación acusó que la comunidad africana es víctima de una discriminación sistemática por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

En conferencia de prensa, representantes de la Asamblea afirmaron que el 90 por ciento de las solicitudes de regularización han sido rechazadas.

También acusaron que han sido víctimas de engaño por parte de las autoridades mexicanas.

Los documentos que entregan las autoridades luego del aseguramiento de un migrante para iniciar el trámite de visa humanitaria tienen errores, por lo que las solicitudes son denegadas, acusaron.

Además, en los documentos oficiales que les expiden los consideran apátridas cuando al entregarse se registran con sus nacionalidades.

En otros casos les han otorgado oficios de salida para abandonar el País pero al ir en autobuses hacia la frontera norte agentes migratorios los detienen, los devuelven a la Estación Siglo 21 y los mandan, de nuevo, a tramitar una regularización.

Tampoco hay traductores en las oficinas migratorias, señalaron, por lo que en muchas ocasiones no entienden los procesos a los que tienen derecho.

Prácticamente los migrantes africanos están atrapados en la frontera sur de México, aseguraron los representantes.

"Hasta hoy nadie, en más de dos o tres meses, nadie ha conseguido (la regularización). Siempre nos dicen hay que venir después de 15 días de trabajo, después de esos 15 días hay que esperar 20 días, y así sucesivamente, durante tres meses", expuso Ephraim Billa Sama, representante de la Asamblea de Africanos.

"Estamos atrapados porque no podemos subir ni bajar, no podemos salir de Tapachula. Hemos venido por la frontera sur y queremos seguir a la frontera norte, no hay nadie que va querer regresar porque es un suicidio".

La mayoría de los extracontinentales, comentó, huyó por las guerras civiles, religiosas e incluso dictaduras, pues algunos incluso son profesionistas que buscan salvaguardar su integridad personal de la persecución política en sus naciones.

Los migrantes añadieron que su condición en la región es de precariedad, sin tener un lugar para dormir, sin alimentos y sin recibir ayuda humanitaria.

Además, reprocharon, durante las protestas afuera de la Estación Migratoria Siglo 21 han sido agredidos y golpeados.

Por ello reiteraron su exigencia al Gobierno mexicano de que les permita continuar su camino hacia Estados Unidos o Canadá, y a quienes deciden quedarse en el País les deje avanzar a otras regiones, pues en la frontera sur no hay oportunidades.