Calderón, parte de grupo delictivo: Delgado

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acusó al ex Presidente Felipe Calderón de ser parte del grupo delictivo al que Genaro García Luna presuntamente le brindó protección durante su sexenio.

El legislador dijo que el hecho de que se terminara el pacto que existía entre dicho grupo criminal y el Gobierno liderado por el ex panista explica la espiral de violencia que continúa hasta hoy en día, pero confió en que la inseguridad que se vive actualmente es el último coletazo.

"Miren el tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el Presidente Calderón que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo, o sea, si finalmente él brindaba protección a través de (Genaro) García Luna a un grupo delictivo, él era parte de esa banda", aseguró.

Este martes, un juez de Estados Unidos negó el derecho a fianza a Genaro García Luna, quien espera su traslado a Nueva York para ser juzgado por presuntamente permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad.

Delgado dijo que, dada esta información, no debería extrañar que en el primer año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se registrara más violencia, toda vez que los "equilibrios" derivados del pacto entre el Gobierno federal y el Cártel de Sinaloa se rompieron.

"Por las noticias que hemos tenido recientemente, no debería extrañarnos que en este primer año de Gobierno haya habido más violencia. ¿Por qué? Porque la revelación de que en el sexenio de Calderón se dedicaron a proteger a un grupo criminal, a lo mejor esa protección llevaba ciertos equilibrios, pero finalmente complicidad con la delincuencia, y al País le salió carísimo, hubo miles de muertos y desaparecidos, violencia y sangre en los últimos 12 años, y todo para favorecer a un grupo criminal", indicó.

El coordinador de los diputados de Morena afirmó que la violencia que actualmente se registra en el País es parte de los últimos coletazos de un sistema donde había complicidad entre el Gobierno y los grupos delictivos.

El legislador pidió dejar que la estrategia del Gobierno federal madure, sobre todo la Guardia Nacional, que el próximo año contará con 120 mil elementos, el doble de los que tiene ahora.

"El que tengas ahora un Gobierno que no pacta con la delincuencia seguramente genera más enfrentamientos, pero lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es dejar que la estrategia del Gobierno federal madure, empezando por la Guardia Nacional, que está en plena formación, tiene menos de un año y ya tiene 60 mil elementos; el despliegue para el 2020 será de 120 mil elementos", señaló.

El morenista aseguró que el Estado está recuperando su capacidad para retomar los territorios ganados por la delincuencia.