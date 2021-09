Califican científicos de infundadas acusaciones de FGR

Reforma

Ciudad de México.- Los seis ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) calificaron como "sorprendentes e infundadas" las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra y por las que se busca encarcelar a 31 científicos y ex funcionarios relacionados con el organismo.

En un comunicado, quienes fueron titulares del FCCyT dese su creación realizan una relatoría con los antecedentes de su creación, que avalan su legalidad, y sobre lo acontecido desde 2019, cuando el órgano se amparó ante la negativa de Conacyt de otorgarle recursos.

El texto va firmado por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, los últimos tres imputados por la FGR.

De acuerdo con lo expresado por los ex coordinadores, el Foro fue creado por mandato del ley en 2002 y su operación y capacidad de recibir recursos del Conacyt estaban sustentados tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, que sigue vigente, como en el Estatuto Orgánico del Consejo, modificado hasta diciembre de 2019.

"Es preciso aclarar que el FCCyT A. C. no es un empresa privada como lo señaló la FGR en su comunicado 377/2021", responden los ex funcionarios al respecto.

Asimismo, recuerdan que, en junio de 2019, el Foro decidió promover un amparo ante la negativa a del Conacyt de otorgarles recursos, juicio que encontró a la actual directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en violación al fallo que la obliga a entregar los recursos.

Este asunto, por su importancia, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que sobreseyó el juicio cuando el Conacyt cambió sus estatutos, pero que reconoció la legalidad de la operación del Foro hasta entonces.

El órgano consultivo, que está compuesto por 20 representantes de la academia y del sector empresarial, asegura que el Conacyt emitió una constancia de conclusión técnico y financiera favorable sobre su uso de recursos cada año, la última de ellas, por la Administración del Consejo en turno.

"Todas las cuentas del FCCyT han sido presentadas ante el Conacyt en tiempo y forma. Todos los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas. Existe documentación probatoria de las afirmaciones aquí realizadas", declaran.

Desde que los estatutos del Conacyt cambiaron en diciembre de 2019, agregan, ya no tienen relación alguna con el consejo y se dedican a promover la ciencia, la tecnología y la innovación.