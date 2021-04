Califican de 'geniales' memes contra la SEP

Reforma

Ciudad de México.- Aunque "duelan", la SEP aplaudió los memes difundidos en redes sociales por ilustradores en protesta contra la institución al no considerar retribución económica alguna dentro de las convocatorias lanzadas para el rediseño de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Así lo expresó el Director General de Materiales Educativos de la dependencia, Marx Arriaga.

"A los ilustradores del País: un aplauso", dijo este viernes durante un mensaje transmitido con motivo del cierre de la capacitación para evaluadores.

"Las imágenes que he visto en redes sociales sobre la #anticonvocatoria en esta semana son geniales. Algunas duelen, porque llevan esa intención, pero todas son geniales. Las conservaré con mucho gusto y cariño, mostrándolas a mis estudiantes para referir el momento histórico que vivimos y referir su dominio artístico. Ojalá que tanta destreza pudiera acompañar a los libros de texto".

Recordó que la convocatoria para creadores visuales, que solo otorgará reconocimientos y el respectivo crédito por su trabajo en el rediseño de los LTG , prosigue abierta: "Y créanme que los necesitamos", instó.

Parte del gremio manifestó que no participará en desacuerdo con los términos, y optó por lanzar la #Anticonvocatoria, con imágenes e ilustraciones que caricaturizan el proceso de rediseño.

Arriaga añadió hoy que se busca pagarles con apoyo a la profesionalización.

"Sin ánimo de confrontar, les apuntó lo siguiente: no podemos remunerar su trabajo por la coyuntura electoral que vivimos, pero en unos días... repito, no meses, no años; no sólo es discurso... en unos días observarán los mecanismos que hemos estado diseñando, buscando la manera de concretar un mecanismo de apoyo, de profesionalización, para que los docentes, cronistas, bibliotecarios, normalistas, investigadores, ilustradores, puedan tener un justo pago para sus esfuerzos y continúe su profesionalización".

Ante los señalamientos de los ilustradores en el sentido de que la SEP precariza su trabajo, Arriaga reviró: "De los años 80 a la fecha, desde que la SEP asumió el diseño de los contenidos y su edición, no encuentro algún registro en archivo en donde la Dirección General de Materiales Educativos comprara alguna ilustración de mano directa de algún ilustrador. Todo se realizó por medio de agencias intermediarias.

"Si se entiende ese escenario", añadió, "hoy se abre la posibilidad de que el libro de texto sea un espacio real en donde puedan participar de manera directa; por lo tanto, el odio con el que han tratado la convocatoria, lo que va a provocar es que el libro de texto gratuito vuelva a las manos de aquellas agencias que sí precarizan su trabajo, al comprar sus ilustraciones bajo mecanismos de mercado".

Arriaga celebró, asimismo, la solicitud de diálogo que le enviaron el jueves creadores, y aceptó que éste sea público.

"Claro que estamos dispuestos al diálogo, sin miedo a que algunas de las frases se descontextualicen y se satanice al interlocutor".

"La meta de los medios es el odio", aseguró antes.