Calman a Marcelo Ebrard con encuestadora

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras los reclamos de Marcelo Ebrard por las encuestadoras, Morena aceptó integrar a la empresa propuesta por el ex Canciller para que continúe el proceso interno mediante el cual se definirá al candidato presidencial en 2024.

Para hacerlo posible, Ricardo Monreal cedió el lugar de su encuestadora para insertar la de Ebrard.

Morena sorteó la noche del jueves, ante notario público, a las encuestadoras propuestas por cada uno de los precandidatos con el propósito de que las cuatro primeras acompañaran la encuesta central que organiza el partido.

Conforme la versión del representante de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas, la empresa que ocupó el primer lugar fue la propuesta por Adán Augusto López; la segunda fue la de Monreal, la tercera la de Claudia Sheinbaum y la cuarta por Manuel Velasco. La propuesta de Ebrard quedó en octavo sitio.

Monreal cedió ayer su lugar a Ebrard para zanjar el diferendo interno.

Descarta Ebrard salir de partido

Por la mañana de ayer, ante los rumores de su salida de Morena, el Canciller aseguró que no se irá del partido y ganará la encuesta de la candidatura presidencial.

En el patio del Instituto Nacional Electoral (INE), el ex Canciller afirmó que quienes quieren que él se vaya del partido son aquellos que ya saben que van a perder la encuesta.

"A ver, los que les urge que me vaya yo de Morena, es porque saben que les vamos a ganar. Porque están perdiendo. Nosotros vamos ganando", dijo.

Ebrard explicó que fue al INE para entregar el comprobante de una multa que le impuso el Instituto como resolución a una denuncia que interpuso en su contra un diputado federal de Movimiento Ciudadano.

"Yo no me voy a ir a ningún lado, pues sí me denunció el de Movimiento (Ciudadano)", enfatizó.

La denuncia, dijo, fue por la presentación de su Plan ÁNGEL para mejorar la seguridad pública del País, pues el Instituto resolvió que se trató de una propuesta de campaña.

-Hay legisladores de Movimiento Ciudadano que ven con buenos ojos la posibilidad de que llegaras -se le planteó.

"¡Ah!, bueno, eso es otra cosa, pero yo no me voy a ir de Morena", respondió.

El aspirante morenista dijo que ya informó al partido sobre el uso ilegal de recursos que está haciendo la Secretaría del Bienestar para apoyar a Claudia Sheinbaum.

"Ya tiene el partido 28 (denuncias), toda una carpeta que le entregué para ese propósito y lo que vamos a hacer es que simplemente se tomen las acciones" señaló.

El uso de recursos públicos para favorecer a un candidato, enfatizó, es un delito y, por tanto, se debe tomar con seriedad.

"A todas las compañeras y compañeros de Bienestar decirles que Morena convirtió y elevó y promovió esas conductas a delito grave. Entonces tenemos que entender qué no es un juego. Es una cosa seria", indicó.