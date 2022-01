Cambian trazo de Tren Maya; correrá detrás de hoteles

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el trazo en Quintana Roo del Tren Maya correrá detrás de los hoteles, no paralelo a la carretera 307 como estaba proyectado originalmente.

Para dialogar con los hoteleros, el Mandatario federal comisionó a Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

"Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya, que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya, que cooperen".

"Se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, no es en la orilla de la playa, es atrás, es un nuevo trazo y he comisionado al Secretario de Gobernación que ayude. No podemos detenernos, son obras que debemos terminar a finales del año próximo. Mientras más pronto esté el trazo, mejor", aseguró.

La parte sur del Tramo 5 del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, ya esta contratada y se empezó a construir en diciembre en medio de la carretera 307, como era el plan original para todo el tramo, hasta marzo de 2021, cuando el Jefe del Ejecutivo planteó hacer elevado el tramo norte de 50 kilómetros de Cancún-Playa del Carmen y se canceló esa licitación, que estaba a punto de fallarse.

El consorcio Grupo México y Acciona Infraestructuras tiene el contrato de 17 mil 815 millones de pesos para construir el tramo Playa del Carmen-Tulum. Los hoteleros de estas ciudades han reclamado insistentemente que se cambie el trazo del Tren, ante las afectaciones que tendrá la carretera.

Desde el pasado 30 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le está cobrando 450 millones de pesos a Fonatur Tren Maya sólo para hacer el proyecto ejecutivo del tramo Cancún-Playa del Carmen, que se supone tiene que estar entregado en abril, para que lo construya el propio Ejército.

Durante la mañanera, López Obrador no precisó si sigue en pie lo del tramo elevado o si va ir a ras de suelo, las opciones que propuso hace menos de dos meses.

"Se están analizando dos opciones: una, que vaya a ras de tierra el tren, de la carretera de la Riviera Maya hacia adentro, no cerca del mar Caribe, no cerca de la playa. Esa es una posibilidad. Y la otra es el derecho de vía de la carretera, nada más que hacia arriba, un viaducto, un segundo piso. Se está analizando la mejor opción. Pero tenemos realmente ningún obstáculo para llevar a cabo la obra", declaró en conferencia el 17 de noviembre.

Desde julio del año pasado, Fonatur Tren Maya contrató a Fonatur Infraestructura para construir una "carretera provisional" de 23 kilómetros, paralela a la carretera federal 307, sobre la servidumbre de paso de las líneas de transmisión de CFE, que va de Playa del Carmen a Puerto Morelos en el camino hacia Cancún, y que se supone estaría terminada en diciembre.

La idea era desahogar el tráfico mientras se construía el Tren y se reparaban algunos hundimientos en la carretera 307.