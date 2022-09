'Cambié de opinión sobre regreso de militares a cuarteles'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aunque como opositor se manifestó en contra de la militarización, ya en el Gobierno cambió de opinión sobre el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles porque se dio cuenta sobre el problema de inseguridad que le heredaron.

- ¿En campaña dijo que regresarían las Fuerzas Armadas a los cuarteles en 6 meses?, se le cuestionó.

"Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron", respondió.

"Cómo enfrentar el problema de la inseguridad... Estoy convencido que la paz es fruto de la justicia, todo eso lo estamos haciendo, pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal (PF), cómo estaba. Porque creo que si se sabe que de la PF salieron todos los que ahora están en la cárcel, acusados o prófugos por tremendas violaciones a los derechos humanos", agregó.

En 2010, en plena guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, el tabasqueño criticó que se le otorgaran facultades extraordinarias al Ejército y exigió un Gobierno "no militarista".

En febrero de 2012, en su calidad de precandidato prometió que los militares regresarían a sus cuarteles en 6 meses si ganaba la elección presidencial del 1 de julio.

"No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la Policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva Policía Federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad", expresó en ese entonces.

Sin embargo, apenas en agosto el Jefe del Ejecutivo anunció que buscará una reforma constitucional o legal para evitar que soldados y marinos regresen a sus cuarteles en 2024 y permanezcan en las calles, en labores de seguridad pública, junto con la Guardia Nacional.

Además, este 1 de septiembre presentó al Congreso una iniciativa para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma por completo el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional.

- ¿Qué encontró, qué de grave encontró?

"Cuando llegué al Gobierno y vi que no había seguridad, para la gente, el pueblo de México estaba en estado de indefensión, lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva".

- ¿A qué cártel de protegía?

"Por ejemplo, me tocó en campaña ver cómo ametrallaban a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic", dijo en referencia al abatimiento en febrero de 2017 de Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H-2", jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva.

El Presidente dijo que, aunque no hubo un momento de quiebre, se dio cuenta de la necesidad de que el Ejército mantuviera sus tareas de seguridad y señaló que no había institución civil que pudiera con el reto.

- ¿A la fecha no la hay?

"Es un asunto transitorio. Yo ya me voy a ir en dos años, pero no quiero que vuelva lo mismo, no quiero esto, hablaba yo de 40 mil efectivos, tenemos 115 mil, hemos hecho un gran esfuerzo, se está avanzando, entonces no quiero que un señoritingo de estos neofifís, no. La Sedena y la Marina son pilares y lo que requieren es un reforzamiento en cuanto a sus operaciones estratégicas y lo han hecho bien, son respetuosos del mando, y se ha avanzado muchísimo en hacer una consciencia de respeto a los derechos humanos, cosa que no se daba con las policías.

Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió en que su Gobierno no viola los derechos humanos y aseveró que el País no se está militarizando.

"Son muy conservadores, quieren mantener el statu quo, que no cambien las cosas o que sea una especie de gatopardismo. Choca con su mentalidad racista y retrógrada. Hablan de que vamos a militarizar el País y eso no es cierto".

"Ya lo expliqué ayer y vamos a seguir defendiendo el que la Guardia Nacional, como sucede en Francia, Italia, España, la Guardia Civil española depende de las Fuerzas Armadas y lo mismo pasa con los Carabineros en Italia en Francia y en muchísimos países".

El tabasqueño defendió una vez más la reforma sobre la Guardia Nacional al argumentar que la Policía Federal estaba corrompida.

- ¿La Guardia no es lo que usted esperaba?

"Sí, pero necesitamos que no se eche a perder, como pasó con la Policía Federal y yo siento y estoy convencido de que debe de estar la GN dependiendo de la Sedena, una rama más, como la Fuerzas Armadas, así la Guardia Nacional. Con el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales que son autónomos y soberanos y los municipales. Pero que exista una GN con disciplina, profesionalismo".

- ¿Mando militar?

"Sí, mando militar".

Plantea consulta

López Obrador dijo estar de acuerdo con la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre que busca extender hasta el 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.

"Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo, lo que está proponiendo... Está bien (la propuesta del PRI), sí, y que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta formal, eso se lo podían agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular", agregó.

El tabasqueño acusó además hipocresía de quienes acusan militarización del País.

"En temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente y además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y el militarismo porque no les queda, eso es hipocresía".

El Mandatario señaló que el PRI hace bien en rectificar al haber propuesto modificar el artículo quinto transitorio de la Constitución para aumentar de cinco a nueve años el periodo en el que el Presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.

"Pienso que hace bien el PRI en rectificar".

"Es que desde Salinas se empanizaron, o sea un partido surgido de la revolución podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el Presidente Calles que une a todos los grupos revolucionarios y forma un partido en 1929 luego se transforma en el 38, PNR, luego PRM, durante el Gobierno del Presidente Cárdenas".

Sandoval, incorruptible

López Obrador aseveró que designó a Luis Cresencio Sandoval como Secretario de la Defensa Nacional porque era incorruptible.

"Al General Sandoval lo elegí porque en todos los cuestionarios aparecía, hice varios eh, es más, le entregué los cuestionarios al anterior Secretario de Defensa (Salvador Cienfuegos) y le dije, usted los conoce a todos, hágame el favor de ayudarme, contésteme los cuestionarios, y me los mandó, además yo usé otras fuentes y lo que salía del General Sandoval entre otras cosas era incorruptible", dijo.