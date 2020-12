Cambió más el gasto López Obrador que Peña Nieto

Tomada de internet

Ciudad de México— La modificación del gasto público de forma discrecional fue mayor en el primer año de Andrés Manuel López Obrador que en el último año de Enrique Peña Nieto.

Así lo asegura el estudio publicado por la Comunidad del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Mientras que en 2018, las adecuaciones a programas presupuestarios mayores al 5 por ciento representaron 1.45 por ciento del PIB, en 2019, representaron 1.65 por ciento. Además, en 2018 hubo 178 cambios de este tipo y 191 en 2019.

México es el único país dentro de la OCDE donde el presupuesto se puede modificar sin restricciones por el Ejecutivo sin autorización del Congreso.

La gran variación del gasto en 2019 evidencia la asombrosa continuidad del actual Gobierno respecto de sus predecesores, aseguró Gabriel Farfán Mares, autor de la investigación titulada "¿De quién es el dinero? Presidentes y diputados 1970-2020".

"Es el mismo estilo discrecional, pero con limitantes distintas. Peña Nieto con mucho endeudamiento y López Obrador con recortes de un lado para aumentar en otros. Tanto es malo meter dinero extra donde no estaba planeado, como lo es quitar dinero, afectando programas", dijo.

Respecto al promedio de reasignación del gasto de 1971 a 2018 que fue de 6.7 por ciento, la reasignación de AMLO en su primer año fue de sólo 2.9 por ciento por menores ingresos excedentes del petróleo, explicó Farfán Mares.

La discrecionalidad en la ejecución del presupuesto se debe a la falta de reglas que limiten el accionar del Ejecutivo y la falta de capacidad técnica del Congreso para analizar el presupuesto, dijo.

"Las finanzas públicas son cada vez más débiles, lo que ha reducido la discrecionalidad para mover el presupuesto. Los ingresos del petróleo son cada vez menos importantes e históricamente estos han sido la fuente de discrecionalidad más fuertes del Ejecutivo", comentó Farfán Mares.

Por esta razón, aseveró, la búsqueda de maximizar la renta petrolera del actual Gobierno, en lugar de una reforma fiscal que derive en una mejor y más proporcional recaudación, no abona al combate a la desigualdad, sino al fortalecimiento de la Presidencia.

En los últimos años, incluso cuando el partido del Ejecutivo no tiene el control de la Cámara de Diputados y presenta una propuesta de presupuesto, no se le hacen grandes modificaciones y durante el ejercicio no oponen resistencia a las modificaciones

"No es un tema de falla de cálculo, sino de que no se quiere mostrar el presupuesto real. El Ejecutivo no quiere detallar el presupuesto y el Congreso no tiene la capacidad técnica para decir que los cálculos no son correctos", explicó Farfán Mares.

Sería de esperar que el recién creado Instituto de Estudios de la Hacienda Pública analice los cambios presupuestales y genere un contrapeso al Poder Ejecutivo, recomendó.