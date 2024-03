Campañas 2024: entre advertencias y miedo por violencia

Agencia Reforma / Iniciaron campañas electorales en territorios marcados o controlados por la delincuencia organizada Agencia Reforma / Iniciaron campañas electorales en territorios marcados o controlados por la delincuencia organizada Agencia Reforma / Iniciaron campañas electorales en territorios marcados o controlados por la delincuencia organizada

Ciudad de México.- Candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados arrancan este viernes campañas electorales en territorios marcados o controlados por la delincuencia organizada.

Con excepción de Guanajuato, CDMX, Yucatán y Jalisco, donde también ya inició este proceso, otras entidades tendrán sus primeros días de campañas hasta finales de marzo e inicios de abril.

De los 300 distritos electorales federales, en al menos 74 se han registrado en los últimos meses varios actos de violencia, e incluso, en 11 entidades del País han asesinado a 20 aspirantes a algún cargo de elección.

Mientras tanto, el INE tiene confirmados 22 distritos con problemas graves de inseguridad, y en 14 distritos de cuatro municipios reconoce que hay riesgo de instalación de casillas.

En las entidades donde el INE ha solicitado el contacto permanente con corporaciones militares o de seguridad y diseñar programas específicos sobre riesgos, ante las condiciones de violencia están:

-Guerrero

-Chiapas

-Michoacán

-Oaxaca

-Tabasco

-Nuevo León

-Zacatecas

-Coahuila

-Colima

-Durango

-Guanajuato

-Hidalgo

-Morelos

-Nayarit

-Tamaulipas

Aunado a ello, en las 23 mil secciones electorales con "estrategias diferenciadas" por problemas para organizar la elección se ubicaron 12 mil 727 puntos con problemas relacionados con inseguridad, crimen organizado o pandillerismo.

Hasta el miércoles pasado, el organismo electoral había recibido apenas siete solicitudes de seguridad para aspirantes: tres que buscan el Senado; dos más, para diputados federales; el de la aspirante a la Gubernatura del Frente por Morelos, Lucy Meza, y el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

A estos últimos se les asignaría escoltas de manera automática, y al resto, la Guardia Nacional les realizará un análisis de riesgos.

Willy Ochoa, aspirante al Senado por parte del Frente PAN-PRI-PRD, pidió desde hace dos semanas seguridad, pero jamás le respondieron, y hace unos días sufrió un intento de secuestro.

El organismo no ha informado cuántas solicitudes ha recibido en las juntas locales para protección de aspirantes a Alcaldes o diputados locales.

En el 2021, el 85 por ciento de homicidios políticos fue contra candidatos a cargos locales, principalmente Alcaldías.

GUERRERO

La semana pasada, los consejeros electorales del INE fueron informados sobre 14 distritos con riesgos para la instalación de casillas, la mayoría de ellos por problemas de inseguridad.

Los casos más preocupantes están en Guerrero, en su distrito 01, con cabecera en Ciudad Altamirano, considerado como el más complejo del País para el INE, pues se mezclan problemas de inseguridad, sociales y geográficos para la organización de la elección.

En el distrito están también Apaxtla, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso y San Miguel Totolapan, éste último donde apenas fueron asesinadas 17 personas, y Taxco, donde ni el Alcalde Mario Figueroa se salvó de recibir un ataque tras semanas de narcoviolencia.

Otro distrito peligroso es el 03, en la Sierra de Petatlán; el 05, con José Joaquín de Herrera, y el 06, en Cocula, donde ni la Guardia Nacional o policías locales han podido no entrar.

La violencia escaló a tal grado que dirigentes estatales del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a candidatos a diputaciones federales y senadurías no viajar solos, no realizar mítines en las noches y que, incluso, en sus discursos no hagan alusión a esta violencia e inseguridad en los ocho distritos electorales de la entidad.

"Una candidatura no vale la vida de uno de nuestros militantes. Está muy complicada la situación en Guerrero y yo creo no es solamente en Tierra Caliente o Zona Norte, sino también en Centro, Costa Grande y Acapulco", dijo Sebastián de la Rosa Peláez, secretario de asuntos electorales del comité estatal de MC.

El líder estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, afirmó que en reuniones con candidatos de la alianza con el PRD-PAN también les han recomendado tener mucho cuidado.

"La petición que les hemos hecho es de que no viajen de noche en carreteras que se sabe son inseguras y que cuando vayan a las localidades tengan acompañamiento de sus simpatizantes o de su equipo de campaña", dijo el dirigente del tricolor.

Perfecto Rosas González, ex diputado local del PRD, dijo que este proceso electoral va a vivir una situación de violencia más alta que en elecciones pasadas.

El Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, dijo que en algunas zonas de inseguridad grave son la Tierra Caliente y el Norte del estado.

CHIAPAS

Otra entidad preocupante para el INE es Chiapas, pues existen problemas en los distritos 04, 06, 08, 11 y 13.

En un informe del martes, el organismo reportó que solicitó seguridad a la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Seguridad Pública para que sus elementos resguarden a su personal en 19 municipios.

Entre ellos está: Frontera Comalapa, Bellavista, Chicomuselo, Villaflores, Siltepec, Honduras de la Sierra, Chenalhó, El Parral, La Concordia, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Oxchuc, Chanal, Altamirano, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Mitontic.

MICHOACÁN

En Michoacán, están tres distritos, el 02, el 07 y 11. En el primero está Aquila, marcado por la violencia. Sin embargo, en la comunidad indígena El Coire, que incluye a 16 poblados, no se dejó entrar a los capacitadores, y amenazan con no permitir la instalación de casillas ni la entrada de candidatos.

OAXACA

En Oaxaca, están Llano de Guadalupe y San Miguel El Grande, en el distrito 6, donde un retén de habitantes impide el paso. Mientras que en Santiago Xochitepec, en ese mismo distrito, hay "personas armadas", por lo que "hay un riesgo latente".

Como en todas las elecciones, también está en peligro la instalación de casillas en tres secciones electorales en San Dionisio del Mar, en el distrito 07, por lo que están en pláticas con la Alcaldía.