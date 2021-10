Cancela AMLO asistencia al Senado

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que canceló su asistencia al Senado el próximo jueves porque la legisladora Lily Téllez convocó 'a que le falten al respeto'.

Detalló que a través de una carta felicitó a la senadora Ifigenia Martínez y se disculpó porque no asistirá a la entrega de su Medalla de Honor Belisario Domínguez ese día.

"Le mandé una carta a la maestra Ifigenia felicitándola y ofreciéndole disculpas porque no voy a asistir, le van a entregar la medalla el jueves", dijo en conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo tomó lectura de la carta en la que dijo que en su representación asistirá al acto el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y otros miembros del Gabinete.

"Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que me falten al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación".

"Además, le cuento, aquí entre nos, pero no se ría, como lo imagino, están muy enojados porque se está cumpliendo el apotegma juarista de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible", leyó el Mandatario federal.

El 1 de octubre, la senadora Lily Téllez escribió en su cuenta de Twitter que el Presidente López Obrador asistiría esta semana al Senado.

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", tuiteó.