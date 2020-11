Cancela AMLO gira por inundaciones en Tabasco

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió su gira por Nayarit y Sinaloa por las inundaciones que se están suscitando en Tabasco.

El mandatario se trasladará en un avión de la Fuerza Aérea acompañado del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

"Hay una situación de emergencia en Tabasco, he estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias y sobre todo a la situación de la Presa Peñita que es la que puede inundar, no solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico", dijo en video subido a redes sociales.

El tabasqueño explicó que existe una complicación en Tabaco debido a que la Presa "Peñitas" se encuentra a su máxima capacidad y ha tenido que ser desfogada, aunado a las fuertes lluvias, afectando zonas de planicie y asentamientos que están a nivel del mar.

"Pero en la madrugada de hoy, tres cuatro de la mañana la presa recibió demasiada agua, estamos hablando de precipitaciones nunca antes vistas desde que se tiene esta presa".

López Obrador dijo que se busca que se cause el menor daño posible y evitar la pérdida de vidas humanas.

"Estoy haciendo llamados para que la gente busque refugios en albergues, con familiares que viven en partes altas y que piensen que lo más importante es la vida, que lo material se puede reponer y que nosotros vamos ayudar a la gente que lo necesita, a los damnificados vamos a apoyarlos ", dijo en video.

El Presidente informó que convocó a una reunión de emergencia del gabinete de Seguridad en Tabasco para atender la situación.

"Luego voy a cumplir el compromiso de visitar los municipios de Nayarit y Sinaloa, pero yo estoy seguro que me comprenden, tenemos que estar donde más se requiere, donde la gente más nos necesita, sobre todo la gente humilde, la gente pobre, porque los que viven en las tierras bajas son indígenas en el caso de Tabasco", dijo.

Por último, recalcó que es la primera vez que usará un avión de la Fuerza Aérea.

"Porque lo ameritan las circunstancias", aseguró.

Esta es la segunda vez que el Mandatario ha suspendido una de sus giras, la primera vez fue por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, mientras se encontraba en Aguascalientes.