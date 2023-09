Cancela AMLO viaje a San Francisco por diferendo con Perú

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México.- Al decir que México no tiene relaciones con Perú, el Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su visita a San Francisco para la cumbre en la que participarán representantes de países de Asia y el Pacífico.

"Pues (tenemos pendientes) estos temas: migración, el tema de una posible visita a Washington para noviembre con el propósito de hablar del tema migratorio, narcotráfico, violencia, desarrollo.

"Es muy importante seguir fortaleciendo las relaciones económicas comerciales, México está creciendo mucho y es el principal socio comercial de Estados Unidos y nos importa mucho esa relación. (...) No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso con todo respeto", comentó López Obrador.

El pasado 15 de agosto, López Obrador había anunciado que en noviembre se reuniría con su homólogo Joe Biden en San Francisco, California, donde planeaban abordar el desarrollo integral de toda América.

El Mandatario federal indicó que el encuentro bilateral sería del 15 al 17 de noviembre, en el marco de la Cumbre Asía-Pacífico.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal planteó que, tras su decisión de no acudir a San Francisco, la reunión con Biden pueda darse en México y le gustaría que lo acompañara a ver algunas de las obras de su Gobierno como el Tren Transístmico y el Maya.

"Me mandó invitar el Presidente Biden y le propuse dos cosas: una, que nos daría mucho gusto que nos visitara, lo invité a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta una empresa Fortress Energy, una empresa que se dedica hacer plantas de lujo, facciones, está haciendo una planta muy grande en Altamira, va a ser la más importante para exportar gas a Europa y se está haciendo en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad.

"Y a eso lo estoy invitando al Presidente Biden, a que visitemos esa plataforma. Y, al mismo tiempo, es una planta de licuefacción en la costa del Golfo, lo estoy invitando también a visitar Salina cruz, por lo del Transístmico, y lo estoy invitando también al Tren Maya", enlistó.

López Obrador mencionó que otra posibilidad es que él vaya a Washington a visitar en Biden, ya sea en noviembre o en enero del siguiente año.

"Entonces, viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de desarrollo bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy amable, muy muy atento, y son muy buenas las relaciones con Estados Unidos, vamos a ver.

"También, si no es posible en noviembre, nos podemos ver en enero, aunque va a haber mucho frío, porque se va a llevar a cabo la Cumbre de América del Norte en Canadá, posiblemente en enero, ahí sí hace frío como en Tepetitán Macuspana, Tabasco", agregó.