'Cancelamos diálogo con ambientalistas para que no nos usen', afirma AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que canceló el diálogo con artistas y ambientalistas sobre el Tren Maya en Palacio Nacional para evitar que "conservadores corruptos quisieran utilizarnos".

"Acerca del diálogo pues resultó que los que salieron en la televisión y los medios rechazaron el diálogo, dijeron que no, ¿cómo se llama el actor?, Eugenio Derbez y otros.

"Querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos -también que no sabemos- y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces lo mejor (cancelar el diálogo) para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos", comentó López Obrador.

La reunión que el presidente sostendría hoy en Palacio Nacional con artistas, científicos y activistas de la organización #SélvameDelTren fue suspendida, informó ayer la Presidencia.

"Varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón, se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión", se informó ayer en un comunicado.

La Presidencia invitó a los integrantes del colectivo que se opone al Tren Maya a que visiten la región de Quintana Roo por la que pasa el proyecto y hablen con los habitantes a lo largo del cuestionado tramo 5, que va de Cancún a Tulum.

Artistas, especialistas, ambientalistas y científicos lanzaron semanas atrás un video en el que critican el impacto negativo del proyecto del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de la Administración de López Obrador, y exigieron que se suspendiera de manera inmediata.

El mandatario federal descalificó la postura de los activistas que conforman el colectivo #SélvameDelTren, aunque después les ofreció un diálogo para convencerlos de los alcances de su plan, encuentro que nunca se concretó.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador sugirió que los ambientalistas sean atendidos por el director de Fonatur o la Semarnat.

"Lo mejor es que los atienda la Semarnat, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades. Entonces que vayan a dialogar con los campesinos en las comunidades", expresó.

El titular del Ejecutivo federal reiteró que el compromiso de su Gobierno es cuidar el medio ambiente y se lanzó en contra de Eugenio Derbez por acudir a una inauguración de un hotel de Xcaret.

"El Tren Maya no va afectar ningún cenote, ni ríos subterráneos, pero hay quien sí (lo ha hecho) y los artistas no protestan. Les voy a mostrar una foto de Derbez en Xcaret, esa empresa sí ha hecho trabajo de unir cenotes, de desviar ríos, y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es Derbez... ¿En qué quedamos? Hay un doble racero".

"Nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente. Es una convicción, no es una pose, llevamos años en eso", agregó.