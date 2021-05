Candidato hará fiesta como la de la quinceañera Rubí

Veracruz.- Para atraer simpatías en su distrito, el perredista José Miguel Martínez Castro, candidato a diputado plurinominal por el distrito de Emiliano Zapata, Veracruz, publicó una invitación a su fiesta de cumpleaños.

El candidato señaló que espera que sea como la de Rubí, aquella quinceañera que terminaron por financiarle el evento y que fue famosa en redes sociales y medios de comunicación.

"Amigos para que no me vayan a decir que no los invité mejor lo hago público. Los espero el 8 de mayo en navegante a la 1 pm. No me vayan a fallar por favor!", cita en parte de su mensaje en la red social de Facebook.