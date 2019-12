Captura de García Luna es derrota de régimen autoritario: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la captura en Estados Unidos del exsecretario Genaro García Luna es muestra de la derrota de un régimen autoritario y corrupto.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario rechazó que la detención del funcionario en el Gobierno de Felipe Calderón sea usada por su Administración para atacar al expanista, porque el asunto se resolverá por el cauce legal.

"No quiero que se piense que se aprovecha esta circunstancia para estar atacando a Calderón, aun con todo el daño que hizo, no a mí, sino al País, con todo el fraude electoral, sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tener, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie, yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto", sostuvo.

"No puedo adelantar vísperas, no puedo hacer un juidio lapidario, un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie, incluso García Luna es presunto responsable y hay un proceso inicial. No vamos a utilizar el Gobierno para perseguir a nadie, no vamos a fabricarle delitos a nadie. Entiendo que piensen que estamos actuando en este caso, porque no nos conocen o no quieren reconocer que tenemos autoridad moral y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, porque todavía hay quienes insisten e insisten".

López Obrador recordó el cuestionado proceder de García Luna como encargado de la seguridad en el País, exhibiendo el combate al crimen y la detención de delincuentes.

"García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos, me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir cosas extraordinarias, era el gran personaje. Creo que hasta lo premiaban, aquí y en Estados Unidos, como el policía del mundo", dijo.

Cuestionado sobre si cree que Calderón sabía de los sobornos que recibió García Luna del Cártel de Sinaloa, según las indagatorias en Estados Unidos, el Jefe del Ejecutivo pidió esperar a los resultados del procedimiento iniciado.

"Se va a saber porque está en curso la investigación, García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio, la acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad, pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable", respondió.

La lección, dijo, es que no debe reinar el dinero por que así como es un medio para el intercambio comercial, un bien para adquirir otros bienes, la ambición por el dinero es "muy perversa".

"Antes se decía que el dinero era la mamá del diablo, ahora hay que agregar, el dinero es la mamá y el papá del diablo, es el tipo de dinero mal habido".

El presidente expuso que con el caso de García Luna se reafirma que el principal problema de México era la corrupción.

"Imagínense las autoridades responsables de la seguridad sobornadas, ahora sí que qué garantía para los ciudadanos, si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, si la autoridad está al servicio de la delincuencia pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad", consideró.