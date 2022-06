Caravana de migrantes venezolanos avanza por Chiapas

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Una nueva caravana migrante, integrada por unas 3 mil personas, salió esta mañana de Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a Estados Unidos, sin documentos debido a los retrasos de hasta cinco meses que ocasionan los trámites en el Instituto Nacional de Migración.

"La mayoría de los que salieron son venezolanos que está protegidos por el derecho internacional porque son refugiados, pero ahora partieron sin acompañamiento de abogados ni defensores de derechos humanos porque están desesperados", dijo el director de la organización internacional Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica.

"A todos los hacen esperar más de cinco meses para darles sus permisos que de todos modos no sirven porque los mismos de migración los detienen y se los rompen en el camino y aquí la frontera está rebasada. No hay trabajo, no hay lugar en los albergues, el Instituto de Migración está rebasado y la intención del Gobierno es detenerlos como sea para cumplir las órdenes de Estados Unidos", agregó vía telefónica.

Reportes locales han calculado hasta 3 mil personas que se reunieron desde anoche en el Parque Bicentenario con la intención de llegar hasta el Municipio de Huixtla, a 41 kilómetros al norte, una distancia que se recorre en 45 minutos en auto, pero a ocho horas a pie. A los venezolanos se unieron haitianos y centroamericanos.

Esta caravana es la segunda más grande de este año, después de la que salió a principios de junio con unos 15 mil integrantes, aunque ninguna ha logrado ir más allá de Chiapas, debido a la presión de los agentes de migración y los antimotines de la Guardia Nacional.

Mujica reprochó el doble discurso del Gobierno de López Obrador, quien llama "héroes" a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y mandaron 52 mil millones de dólares el año pasado, pero ha ordenado detener a los sudamericanos a quienes al inicio de su Gobierno invitó venir a México porque "donde come uno, comen dos".

"El Instituto de Migraciónbasa su trabajo en una política de contención y de seguridad nacional. Los Estados Unidos bajaron su frontera hacia la frontera de México , realmente trabajaron para los gringos. No hay Derechos Humanos ni tampoco hay respeto por la ley, simplemente se dedican a detener a los migrantes legalmente o ilegalmente", dijo Mujica.