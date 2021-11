Caravana migrante denuncia xenofobia por parte de autoridades

Agencias

Ciudad de México.- Las autoridades del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, han emprendido una cacería contra los integrantes de la caravana migrante impulsando una campaña de xenofobia hacia hombres, mujeres y menores de edad, acusó el activista, Irineo Mujica, a quien las autoridades señalan como uno de los líderes de este movimiento.

En entrevista con Excélsior, advirtió que la agresión armada que sufrió un grupo de 13 migrantes centroamericanos por parte de elementos de la Guardia Nacional el pasado domingo, y que hoy el presidente López Obrador se comprometió a sancionar, es un ejemplo de la intención de buscar parar la caravana a cualquier costa.

“Ellos mismos dicen que corrieron y comenzaron a disparar, ahí está el comunicado, realmente están desesperados y fuera de control y dispuestos a que corra sangre para parar la caravana.

“Después de que nos han desatado un infierno, después de que fomenta toda la xenofobia, después de que realmente nos tiene como si fuéramos los peores criminales. A nosotros no se nos toma con abrazos y besos, a nosotros se nos toma con bala y palos y con la Guardia Nacional como si fuéramos los peores criminales”, sostuvo.

Aunque negó que se hayan presentado casos de dengue confirmados entre menores de edad, como aseguró el Instituto Nacional de Migración, reconoció que por las mismas condiciones en que se trasladan se han registrado enfermedades como fiebre y problemas estomacales en niños, niñas y mujeres que se han aliviado con la ayuda de una doctora que los acompaña y personas de las propias comunidades, pero no por apoyo del INM.

El defensor de derechos humanos señaló que pese a todas las “trampas” que han tenido que sortear las casi 4 mil personas que componen la caravana, mantiene su intención de llegar a la Ciudad de México para demandar trato humano para los migrantes, visas para permanecer en México, no sólo en Chiapas y quienes lo deseen seguir su camino a la frontera norte.

“No se puede callar la caravana, si hay miles de caravanas en Tapachula, ¿cómo se puede callar esta verdad? La verdad no se puede callar con balas, la verdad no se calla con opresión, la verdad pidiendo que los niños vayan al hospital, la verdad no se calla haciendo omisión en su trabajo. La verdad no se puede callar cuando está por encima de toda la realidad”

Este miércoles los migrantes salieron de Pijijiapan rumbo a Tonalá, pero se detendrán en algún poblado luego de 15 kilómetros de caminata para descansar, adelantó Irineo Mujica.