Carecen de acceso a salud 2.1 millones de mexicanos

Ciudad de México.- Uno de cada cuatro mexicanos localizado en 172 municipios del país carecen de acceso a los servicios de salud, según un informe de Coneval.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el informe refiere que municipios se encuentran distribuidos en 18 entidades, entre las que destacan Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Chiapas.

En conjunto, estos municipios concentran a 2.1 millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la salud, ya sea porque no tienen afiliación a alguna institución de seguridad social o al Sistema Nacional de Salud, o no conocen que cuentan con el acceso.

Además, cuando enfrentan problemas de salud, ocho de cada 10 personas llegan a pagar por al menos un rubro relacionado con la atención de sus padecimientos.

Las consultas y los medicamentos son los conceptos por los que se paga con más frecuencia.

México fue el tercer país entre los miembros de la OCDE con menor gasto total en salud en 2016, 5.8 por ciento contra 9 por ciento del PIB promedio.

El gasto público en salud de México fue de 3 por ciento en 2016, el más bajo entre los países de la OCDE con 6.5 por ciento promedio.

En este mismo año, el gasto privado de México en salud fue el segundo más alto entre los países de la OCDE: 41.4 por ciento fueron erogaciones directas de las familias mediante gasto de bolsillo, y 6.5 por ciento de aseguramiento privado.