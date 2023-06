Cargada, eso lo hacía el PRI.- Ebrard

Ante cargada de siete Gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que esa práctica es del PRI.

"Pues aprovechen sus últimos tuits de cargadas oficiales porque ya el lunes ya no se puede. Muy mal ¿no? Los viejos tiempos, pero la gente es la que cuenta y también se acordó que no haya ese tipo de participación muy antigua", dijo tras inaugurar la exposición "Dinos en Los Pinos".

"Eso lo hacía el PRI hace muchos años. Nosotros no tenemos ya por qué hacer eso".

También en Twitter señaló que esa acción "pinta de cuerpo entero" a quien lo promueve.

"Tiene razón Rubén Rocha: apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadore(a)s. Violar eso deja en falta a los gobernadore (a)s que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve. Con la gente les vamos ganando. Sigo las enseñanzas de Andrés. Sonrían, todo va a estar bien", escribió.

El Canciller confirmó que este domingo acudirá al Consejo de Morena y también sostendrá una reunión con Pío López Obrador, hermano del Presidente, que lo invitó a Chiapas alrededor de las 10:30 horas, donde hablará sobre su libro.

Detalló que el lunes -su último día en el cargo- tendrá una reunión con el Gabinete de Seguridad; después, aproximadamente a las 12:00 horas, tiene cita con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le presentará un informe de los avances de la SRE en cinco años de su gestión.

El aspirante presidencial afirmó que "cumplió su función la Cancillería" y no tiene pendientes mayores.