Carlos Bremer: Adiós al gran tiburón

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Visionario, altruista, empresario exitoso, apasionado de la promoción deportiva y con amigos en todas partes.

Así fue Carlos Manuel Bremer Gutiérrez, presidente y director de Value Grupo Financiero, fallecido ayer a los 63 años de edad.

El reconocido "tiburón" de Shark Tank México perdió la batalla tras complicaciones derivadas de un infarto que sufrió el martes pasado en sus oficinas de Value Grupo Financiero, informaron fuentes cercanas a su familia.

Al momento de su fallecimiento era atendido en el Hospital Zambrano Hellion.

La noticia sobre su deceso causó conmoción en el País y rápidamente encabezó las tendencias en redes, en donde personajes de la política, el deporte y la iniciativa privada expresaron sus condolencias.

Al empresario le sobreviven su esposa, Adriana Ibarra, y sus hijos Adriana, Carlos, Paulina y Marcelo Bremer Ibarra, así como un nieto.

Contador por el Tec de Monterrey, Bremer nació el 1 de junio de 1960 y desde joven mostró su talento emprendedor y su genio para las finanzas.

En 1993 capitalizó a Grupo Financiero Fina-Value y luego asumió el control, cambiándole la razón social a Value Grupo Financiero. Ahí se consolidó como empresario.

Entre sus numerosas amistades había políticos y empresarios, como Bill Clinton y Carlos Slim; figuras del deporte, como Michael Jordan, Michael Phelps y Tom Brady, y estrellas del espectáculo, como el cantante Luis Miguel, a quien ayudó a rescatar su carrera.

Ganador del Premio Nacional del Deporte en el 2016, el regiomontano también destacó por su apoyo a atletas de distintas disciplinas y por traer a México y Nuevo León grandes eventos deportivos.

Entre las figuras a las que Bremer apoyó están los boxeadores Saúl "Canelo" Álvarez y Andy Ruiz, y la golfista Lorena Ochoa.

En 2016 debutó como figura televisiva al sumarse al programa "Shark Tank México: Negociando con Tiburones", y en 2019 se estrenó como productor cinematográfico con la película "108 costuras".

"Hoy es un día triste para México", escribió ayer en redes su hermano Alberto. "Hoy el equipo México pierde a un jugador estrella. Descansa en paz, hermano querido".

Un empresario con resplandor

El empresario Carlos Bremer fue un convencido de que los empresarios de Monterrey son los mejores del mundo, en especial por su carácter altruista.

Y el éxito de Value Grupo Financiero, empresa que presidió y dirigió hasta su muerte, siempre estuvo sustentado en el trabajo en equipo, así lo presumía en diferentes foros, recordó José María Garza Treviño, presidente de la constructora Grupo GP y amigo de Bremer desde la adolescencia.

"Para mí es una muy lamentable noticia su fallecimiento porque lo conocí desde que yo tenía 15 años y él 11; desde siempre fue una persona muy carismática y muy querida por muchos", destacó Garza Treviño.

"Vi cómo poco a poco fue creciendo en los negocios desde sus inicios, primero importando productos legales para comercializar en el País y luego en el ámbito financiero. Fue un empresario en toda la palabra, porque lo que emprendía lo lograba, y un aspecto también muy distintivo de él es que siempre puso en alto a los empresarios regios y a su equipo de colaboradores del Grupo Financiero".

Value Grupo Financiero es una empresa 100 por ciento mexicana controladora de Value Casa de Bolsa, Value Arrendadora y Vale Factoraje. El año pasado el empresario festejó el 30 aniversario de su casa de bolsa.

"Él entró en el mundo financiero en las épocas de Banpaís, como un muchacho, y su catapulta fue cuando arrancó (como accionista en) Ábaco Grupo Financiero; luego salió de ahí y entró a Grupo Financiero FinaValue, y junto con un grupo de inversionistas capitalizó a ese grupo en 1993 y luego asumió el control", recordó Garza Treviño.

Condolencias de IP

Diversos representantes del sector privado, así como cámaras empresariales, manifestaron sus condolencias tras el fallecimiento de Carlos Bremer.

Rodrigo Herrera, uno de los integrantes de Shark Tank México y fundador de Genomma Lab, escribió en la red social X que el legado de Bremer perdurará en todos los que lo conocieron.

"Con gran pesar decimos adiós a Carlos Bremer, un gran inspirador para emprendedores y compañero de momentos inolvidables. Lo vamos a recordar siempre", indicó.

Patricia Armendáriz quien también colaboró con Bremer en el mismo programa, dijo que México perdió a un benefactor de los jóvenes deportistas.

"Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas. En mi corazón querido Carlos Bremer", escribió.

Por otro lado, José Oriol Bosch, director de la Bolsa, expresó que la pérdida de Bremer trasciende fronteras y que su legado empresarial deja una huella imborrable en el ámbito financiero, sobre todo, en el Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores, del cual formó parte.

"Carlos Bremer demostró que el éxito empresarial puede ir de la mano con el compromiso social, marcando un camino para futuros emprendedores", comentó.

Reconocen políticos legado

Políticos, Gobernadores y dirigentes de partidos lamentaron el fallecimiento del empresario Carlos Bremer, a quien calificaron como un hombre comprometido con el talento nacional y el deporte.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al empresario como "un hombre bueno" y afirmó que su muerte hizo de ayer viernes un día triste.

"Hoy fue un día de dos tristes noticias: en un accidente fallecieron tres Servidores de la Nación originarios de Papantla que ayudaban en Acapulco y también falleció nuestro amigo Carlos Bremer, un hombre bueno. Abrazo a familiares y amigos", posteó.

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, estado de donde era originario el empresario, afirmó que Bremer fue un incansable impulsor de la entidad y un altruista de corazón.

Aseguró que su trabajo incansable dejó un legado inolvidable.

"Carlos Bremer fue un gran hombre, un orgulloso neoleonés, un trabajador incansable, uno de los más destacados impulsores de Nuevo León y un altruista de corazón. Fue un ser humano excepcional y no lo vamos a olvidar", escribió.

Otros gobernadores que expresaron sus condolencias fueron Enrique Alfaro, de Jalisco, y Mauricio Villa, de Yucatán.

La precandidata presidencial Claudia Sheinbaum expresó su tristeza por el fallecimiento del empresario y afirmó que junto con él trabajo en diversas acciones encaminadas a la promoción del deporte.

Los dirigentes nacionales de Morena, PAN y PRI también expresaron su solidaridad con su familia.

Rescató a Luis Miguel de la quiebra

Luis Miguel tuvo la fortuna de contar con la amistad y apoyo de Carlos Bremer, empresario y juez estrella del reality Shark Tank México.

En 2019, Bremer ayudó a revivir la carrera de Luis Miguel, incluso, le ofreció financiar su gira. Sus amigos Miguel Alemán Magnani y Alejandro Soberón Kuri también se integraron al equipo. "A mí me tocó hacer el plan para saber cómo revivir a este gran ídolo de México. También ofrecí financiar, pero no fue necesario con el esquema que se hizo", comentó el empresario en 2019.

Las finanzas del intérprete de "La Incondicional" empezaron a tener problemas en 2006 al no realizar un pago tributario por usar una playa de Acapulco y no declarar los impuestos de su casa en Miami, Florida.

Luis Miguel estaba a punto de caer en bancarrota debido a las deudas que tenía; una de las más sonadas fue la que adquirió con Alejandro Fernández tras cancelar una gira de conciertos programada para 2016. El adeudo ascendía a seis y medio millones de dólares.

"Me ofrecí a pagar la parte que se necesitaba, pero luego negociamos con quienes se les debía y llegamos (al acuerdo) que se les pagará con cada concierto. Con eso se fue saldando el dinero", explicó Bremer.

"No lo salvé a él, yo le hice el plan para que él se salvara solo. Siempre estoy con él para lo que necesite", dijo.

Mecenas del deporte

Más allá del apoyo económico que incansablemente otorgaba, los consejos y formas de encontrar soluciones del empresario serán añorados por atletas, promotores, directivos y un sinfín de jóvenes que sueñan con alcanzar la grandeza.

Sí, el País no tendrá ya al mediador que arreglaba grillas entre Federaciones, o al visionario que hallaba los caminos para conseguir recursos, o al consejero que le decía al súper atleta que tenía que dejar de ser presa de un promotor para volar alto y arriesgarse, si no pregúntenle a "Canelo", quien lo escuchó y logró, gracias a eso, amasar una gran fortuna.

Ese colmillo para hacer algo redituable no estará ya en el deporte. Hay que recordar cuando invirtió 102 millones de pesos para adquirir la mansión del chino Zhenli Ye Gon y, con eso, el Gobierno Mexicano pudo darle estímulos a los deportistas que acudieron a los Juegos Panamericanos de Lima en 2019.

El empresario era un amante del beisbol, pero también del boxeo, futbol, basquetbol, golf y del deporte amateur y si hubiera sido necesario hasta de las canicas.

Le encantaba estar inmerso en negocios con la NBA, NFL y hasta fue parte clave para que regresaran las Grandes Ligas a México en 2016, año en el que recibió el Premio Nacional del Deporte en la categoría "Por el Fomento, la Protección o el Impulso de la Práctica de los Deportes".