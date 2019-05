Carlos Slim propone trabajar solo 3 días a la semana en jornadas de 11 horas

El empresario Carlos Slim Helú, quien según la revista Forbes posee la segunda mayor fortuna del mundo, propuso este viernes durante la clausura del XXV Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo una jornada laboral de once horas y de solo tres días a la semana, ya que indicó ‘es necesario crear un nuevo esquema de jornadas laborales para alcanzar una mayor productividad en las empresas’.





De igual forma aseguró que su propuesta podría atacar el problema grave de desempleo, aunque retrasaría la jubilación a los 75 años.





“Insisto en que hay que hacer programas de que la gente trabaje tres días con once horas a la semana para abrir un segundo turno, unos trabajen de jueves a sábado y otros de domingo a martes, que tengan cuatro días de descanso, pero que ya no se jubilen a los 65 años sino a los 75”.





‘Esos cuatro días nos darían calidad de vida’, apuntó, para agregar que facilitarían que aquellos que lo deseen busquen dos empleos, mientras que el resto propiciaría la creación ‘de muchas actividades’.

En el evento realizado en la Ciudad de México aseguró que el pesimismo permanente lleva a la inacción y criticó a las empresas que dejan de invertir por ‘cualquier sustito’.





“Si en 1914 se invirtió en plena Revolución, pues yo no sé cómo le puede dar miedo a la gente invertir en cualquier condición y por cualquier sustito, la verdad que es absurdo”.





Aconsejó a las empresas invertir con base en la demanda y no solo por la confianza que tengan sobre un mercado.





“También quiero señalar de esto que dicen de que si hay o no confianza, de que qué va pasar o no, creo que lo importante es que se invierta por confianza y demanda. El que está vendiendo bien y si tiene demanda de los servicios que tiene y si no invierte es un baboso, porque lo único que va logra es que le quiten el mercado. Creo que este era un consejo que podría valer la pena hacerles”.





Aseguró que el empleo y la modernización de la educación son la base de la nueva sociedad.





“Lo más importante de la sociedad moderna es el empleo y modernizar la educación es imprescindible. Por ello, lo maravilloso de la modernidad es que puede igualar oportunidades; cualquier joven que esté en la sierra deberá tener acceso a la información como el que estudia en Harvard, y se puede mediante un teléfono inteligente”.





Con respecto al acceso a la tecnología, apuntó que las empresas tienen el objetivo de dar acceso a todos. ‘La tecnología es cada vez más barata, el Internet es cada vez más accesible, yo creo que hoy ya son universalmente accesibles, hay como 5 mil millones con teléfono’.





El dueño de América Móvil, Grupo Carso, Grupo Inbursa, IDEAL, entre otras empresas, hizo énfasis en la importancia de ser optimistas.





“Mi hijo hace 30 años hizo un comentario en alguna comida que tuvimos con un personaje que era muy negativo y yo diría pesimista. En esa comida a mi hijo le preguntaron qué opinaba de la situación, le dijo, ‘tú qué piensas Carlos’ y el respondió: ‘yo pienso que los pesimistas son mediocres’”.





Entre los asistentes al foro están el colombiano Belisario Betancur, el chileno Ricardo Lagos y el uruguayo Julio María Sanguinetti, así como el expersidente del Gobierno español Felipe González.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx