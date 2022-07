Casa de Alito: verifican de qué materiales está construida

Reforma

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Renato Sales, aseguró que el cateo a una casa en Campeche del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue para verificar los materiales de construcción usados y las obras de arte que en él se resguardan.

"Tiene por finalidad revisar el material con que se construyó la edificación y qué cuadros, obras de arte se encuentran al interior", reveló Sales este lunes.

"No es lo mismo edificar con granito, con piedra, que con mármol, con onix, por poner ejemplos, eso no lo sabemos nosotros, no sabemos con qué ha sido edificado, por eso pedimos el auxilio de peritos, están trabajando el inmueble para ver estas calidades".

Este lunes, elementos de la FGE realizaron un cateo en la vivienda del Fraccionamiento Lomas del Castillo como parte de una indagatoria por lavado de dinero y evasión fiscal.

Asegura FGE que cateo fue legal

Renato Sales, titular de la FGE, añadió que el cateo que se realizó fue legal, pues contó con una orden de un juez, así como con la presencia de un abogado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

"Son varios lotes que conforman una mansión lujosa, una mansión muy grande. Solicitamos el ingreso, tocamos la puerta, pedimos que nos abrieran, si no se abre, abrimos, está autorizado por el juez. Estuvo el abogado de esta persona asistiendo como testigo, claro, parte de la carpeta de investigación, cumple con una serie de requisitos, está fundada y motivada", dijo.

Además de los dos delitos anteriores, Alejandro Moreno también es investigado por peculado, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades.