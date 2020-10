Casa de sargazo resiste al huracán Delta

Quintana Roo.- La casa hecha de sargazo en Puerto Morelos, Quintana Roo, sobrevivió a los embates del huracán “Delta”, que azotó al estado en categoría 2.

Doña Mónica Poot, propietaria casa de sargazo:

"Sí, sobrevivió todo, pensé que se iba a caer, pero no. No se cayó. ¿Cuándo te hicieron tu casita o de qué la hicieron? De sargazo y tierra, tiene como un año ahorita, un año que me la hicieron"

La localidad de Leona Vicario, del municipio de Puerto Morelos, fue el lugar por donde pasó el ojo del huracán “Delta”, que derribó bardas, enormes árboles, postes de energía eléctrica y letreros, en los 5 municipios del norte de Quintana Roo.

La vivienda de doña Mónica resistió vientos de hasta 170 kilómetros por hora.

"Y acá me quedé con mi esposo, porque mis hijos los llevé con mi suegra y acá me quedé con él, pensé que se iba a caer la casa, pero no, como no pasó muy fuerte el huracán, pues acá me quedé con mi esposo"

La propietaria recordó que su casa hecha de sargazo y tierra, fue construida por Omar Vázquez, conocido como el señor sargazo.

"Pensé que nadie me iba ayudar, pero como llegó un doctor a checarme de mi embarazo, que estaba yo bien mala y el doctor me dijo, sabes qué, yo te voy a ayudar con tu casa, te voy a traer unas personas que lo hagan, y ya me trajo a don Omar, quien me estuvo ayudando haciendo la casa y todo" .

La casa de sargazo de doña Mónica, pasó la prueba de sobrevivir a su primer huracán.

"Aquí la pasaste entonces, sí, nomás que mi esposo lo revocó, le puso masilla y maya, y quedó mejor"

Tras el paso del huracán Delta, las autoridades reportaron saldo blanco y sólo la caída de mil 500 árboles y postes de energía eléctrica.

Elementos de la secretaría de Marina, Ssedena, Protección Civil nacional y mil empleados de la Comisión Federal de Electricidad se sumaron a las labores de limpieza para restaurar a la brevedad las vialidades.

El aeropuerto de Cancún reinició actividades este día con 224 operaciones, los cruces de barcos a las islas fueron reestablecidos, y la CFE informó que el suministro de energía eléctrica ha sido restaurado en 90%.